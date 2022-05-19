就在蔡總統就職6周年之際，台灣的疫情也不斷升溫。疫情失控，伴隨而來的是兒童疫苗不足、快篩試劑缺乏、PCR大排長龍量能不夠，第一線醫療與衛生防疫人員幾乎崩潰，防疫政策一變再變，全民亂成一鍋粥。但在國家需要總統角色出現時，蔡總統卻又神隱了。當然這不是她第一次退居二線，但總統版的《神隱少女》6年來就像不斷續拍的影集一樣，通常每況愈下，注定只能爛尾收場。

每逢520總統就職日，各政黨與媒體無不對總統1年來的施政體檢一番，幾無例外，但如何面對這個年度檢視的段考，不同總統卻有不同的對應方法。總統直選前，李登輝前總統大多參加國民大會，也曾召開國際記者會，直選後則曾慰勞軍憲警機關，晚年則是接見李登輝之友代表，但多次利用此時宣示國家發展重大方向。陳水扁前總統雖然年年安排志工行程，但仍藉機多次拋出重要政治議題，例如籌組大聯合政府、拋出民共和解、兩岸復談的「大膽宣言」、推動兩岸和平發展委員會、推動《公投法》、催生台灣新憲等。馬英九前總統執政期間，則幾乎年年召開記者會，直接面對媒體並回應1年來的表現。

相較而言，這幾年蔡英文總統似乎偏好安排視察行程，逐漸走向神隱，不願回應各界的檢視。但過去蔡總統不是沒有直球面對這一天過，例如執政第3年接受網路媒體「總統給問嗎？」；第4年則為了面對爭取連任，舉辦了「三年有成台灣進步關鍵字」記者會，大肆宣揚自己政績。但如今，不管各界如何批評，蔡總統卻充耳不聞，更願意選擇「做自己」。

神隱之外，平行時空的情況也是經常發生。例如今年剛過的母親節，全台因為疫情升溫，大家擔心長輩，不敢群聚過節，民眾更是為了搶購快篩劑與核酸採檢，日曬雨淋在戶外大排長龍。蔡總統的臉書卻仍在曬自家愛犬裝萌，還耍冷拜託大家不要買打掃用具給媽媽，完全和民眾當下感受脫節。

回顧去年太魯閣號意外發生時，蔡總統無聲無息，反而關心起臉書觸及率下降的問題。疫情開始爆發，死亡人數破百人時，蔡總統也不發一語，只有高端疫苗股價跌停時，才出面信心喊話；民眾染疫與接種疫苗死亡人數超過600人時，蔡總統依舊不發一語，卻反而悼念起美國總統拜登的愛犬。如果只是一次平行時空，或許情有可原，但是相同錯誤反覆出現，就不能怪他人故意找碴，反而應該對自己是否缺乏同理心好好自省一番。

德國總統是由國會選舉產生的虛位元首，只是象徵國家進行一些儀式性的工作。但我國總統是人民直選，具有真正政治實權的國家領導人。如今蔡總統面對民眾批評的事，就把總統搞成像虛位元首一般，躲在後面不願承擔責任，挨批是「神隱小英」。520前夕總統府發言人張惇涵特地接受媒體訪問，解釋說，蔡總統不是不喜歡出來講話，而是覺得埋頭苦幹做好事情比較重要。

人民對總統的期待，不是要你大小事都插手，但是你有責任找對的人，有義務確保施政走對方向，符合民意。防疫做不好，總統可以換對的人。什麼都以有分工為由在旁作壁上觀，任由政府施政荒腔走板，已是辜負民眾的期待。

今年520蔡總統送給全民的大禮，是最高峰的疫情，是世界名列前茅的確診者與死亡人數！蔡總統元月在「經國七海文化園區」開幕時稱讚蔣經國路線，但她或許沒能參透蔣總統之所以至今仍最受民眾愛戴的原因，不是反共保台的立場，而是他總是謹記「人民的小事，就是政府的大事」，這點或許才是蔡總統此刻必須好好學習的地方。（作者為國家政策研究基金會副研究員）