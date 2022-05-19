雖然俄烏戰爭仍在進行，美國也持續加碼援烏，但對於東亞事務從未放鬆，還積極拉攏盟友，強化抗中圖謀，從近日的G7外長會議及美國東協高峰會等都可明顯看出。尤其拜登即將進行亞洲行，親訪韓國與日本，並將在東京正式提出「印太經濟架構」的細節同時招募會員，以及舉行「四方安全對話」（Quad）。在啟程之前，拜登已與芬蘭和瑞典領導人會面，慶祝他們申請加入北約，可見美國以亞歐鉗形攻勢對付中俄的態勢會更加白熱化。

1周前的G7外長公報中，探討中國的部分所用的標題卻是「台灣」，給人強烈「拉台抗中」的印象。除了以新疆與香港等議題來抨擊大陸之外，就是支持台灣加入WHO與WHA。有關兩岸部分，更是強烈反對任何可能加劇緊張局勢的作為，打台灣牌的態勢極其明顯，口氣與美國也極為類似。

美國2月發布的《印太戰略報告》中，改變以往的高調態度，轉而積極配合東協國家的需求，比如經貿與疫苗等，人權問題已放一邊，抗中策略只做不說，以免引發眾怒，但仍明顯有意與RCEP相對抗。日前還與東協領袖在華府舉行高峰會，直接挖中國的牆角，並承諾提供1.5億美元援助東南亞。但這筆錢能發揮多少效果，令人懷疑。

此次拜登的首次亞洲行，以韓國為起點。此前，不論是北約還是G7外長會議，韓國都是座上賓，甚至北約還有意將其觸角延伸到亞太，後面的操盤手就是美國。韓國新任總統尹錫悅10日剛上台，也已表達親美的意圖。美國國安顧問蘇利文指出，北韓可能會趁著拜登亞洲行期間試射可攜帶核彈頭的長程導彈，或進行核武試驗。北韓未來幾日的動作將是國際觀察重點之一。

在日本方面，上台才半年的岸田文雄首相，與美國及其盟友多所接觸，此次拜登還將在東京正式宣布成立由美國主導的「印太經濟架構」，以確保美國供應鏈的安全，預計至少有6個國家可能簽署該協議，包括澳洲、日本、紐西蘭、韓國、菲律賓和新加坡，而台灣是否能在第一批就加入，還有待觀察。另外，美、日還將邀請澳洲與印度領袖，共同召開第2次Quad領袖實體峰會，而值得注意的是，韓國也有意加入。

美方最近提議，計畫與台灣、韓國和日本建立「半導體產業聯盟」，以防止中國在這個戰略領域獲得主導地位。然而，首爾並沒有完全同意這個想法，因韓方不願危及三星等在中國擁有核心製造基礎設施的韓企，使他們陷入兩難困境，但日本與台灣政府的支持度較高，未來對台灣半導體產業的影響值得觀察。

一些觀察家認為，此次拜登亞洲行其實是向中國傳達一個明確的信息，不要仿效俄國攻烏而在亞洲生事，尤其是對台灣。但中國是韓國最大的貿易夥伴，也是日本最大的進口國，其金額遙遙領先美國，關係不易撼動，故拜登只可能在安全與「印太經濟架構」方面有所斬獲。（作者為國立政治大學兼任教授）