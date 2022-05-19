蔡總統即將迎來第7個520，兩屆任期剩下最後2年，難得她不但沒有跛腳，反而大權在握，黨內派系無不仰承鼻息期待恩寵。不但如此，蔡英文還積極布局2024接班人選，希望打破民選總統8年政黨輪替一次的魔咒。果真如此，她將是中華民國民選總統中最成功的一位，她做得到嗎？

蔡蘇體制固權 脆如薄紙

看來非常可能，而且民進黨上上下下自信滿滿。這不奇怪，蔡英文近年不斷創造選舉奇蹟，2019年民進黨總統提名初選，賴清德原本大幅領先，卻被蔡英文逆轉勝，這場選戰成為選舉網路空戰致勝的經典。最近一次台中立委補選與4大公投，民進黨再度逆轉勝，國民黨輸到士氣崩潰，地方實力人物紛紛棄選，民進黨聲勢大振。

其次，不能否認蔡總統的好運，第一任期她施政並不順遂，民意支持度不高，但2018年中美關係惡化，美國轉向力挺台灣，民進黨順勢打造出「台美關係史上最好」的輿論氛圍，不但掩蓋過兩岸關係惡化的不利情勢，更創造出「台灣安全」的想像。由於國際議題對地方選舉影響不大，當年九合一選舉民進黨仍然大敗，但隨後發生的香港反送中事件，就真的讓民進黨撿到槍，趁機炒作「反中」並贏得2020大選。

蔡總統第二任期運氣也很好，兩岸關係惡化，但有美國可以靠，台灣民意對美國還是埋單的，因而對蔡政府無傷。去年至今年4月16日台灣確診死亡率2.681%，超過全球平均1倍。去年疫情最緊急時刻，國人發現要疫苗缺疫苗、要呼吸器缺呼吸器，一度對蔡政府聲望造成傷害，但後來民間團體出面幫政府解決問題，疫情逐漸控制住，蔡總統與民進黨支持度重返高點。

但她的絕對權威地位真的沒有破口嗎？明眼人都知道，她的權威其實更像一張吹彈可破的薄紙。她的權力建立在派系結盟關係上，主要是蘇系，「蔡蘇體制」固然鞏固了蔡英文的權力，但蘇貞昌資源一把抓，其他派系咬牙切齒，蔡英文緊抓提名權，「蔡蘇體制」外的各派系敢怒不敢言，但只要蘇貞昌爆出廉潔問題，蔡英文權力就會出現破口。

另外兩個可能的破口則迫在眉睫，一是新冠疫情，二是安全議題，兩者都出現了明顯的不利趨勢。先談疫情，去年新冠變種病毒大爆發，指揮中心曝露出應變準備不足、利益掛勾、反中意識形態延誤防控等問題，今年Omicron疫情爆發，指揮中心再度出現與去年相同的缺失，尤其快篩試劑與防疫保單兩大亂象，造成大量擔心自己染疫的民眾湧向醫院急診處，不但造成民眾大排長龍，加速病毒散播，更讓醫療體系幾近崩潰，一些病患因未能及時得到醫療照護而病逝。指揮中心未強化長者疫苗覆蓋率，又未即時採購足夠的治療藥物，因而造成近日老人超額死亡與重症近8成死亡率的可怕現象。去年人民已原諒民進黨一次，今年還會輕易原諒這個「累犯」嗎？

防疫政策暴走 國安瀕危

現在指揮中心與其他部會開始處理快篩試劑與保單亂象，應該可以慢慢解決，而真正嚴重的問題是，台灣疫情週期會有多長？週期結束時會有多少人染疫、多少人死亡？防疫指揮官時中判斷會在5月底到6月初到峰頂，18日到民進黨中常會報告疫情的中研院研究員何美鄉則估計會到7月才落下來。依據新加坡、紐西蘭、韓國等國及香港的疫情週期走勢圖與確診率、致死率數據，若陳時中判斷正確，我們將類似香港、韓國，確診與死亡案例將快速增加、快速結束，未來會有更多人確診與死亡。若何美鄉推估正確，則代表確診率不會太高，醫療量能比較不會崩潰，但民眾要煎熬到7月。無論哪一種情況，對民進黨選情都不利。

大陸遼寧艦戰鬥群在台灣東方海域演練已超過10天，美國拜登總統即將在日本召開美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）領袖峰會打造「亞太版北約」，俄烏戰爭讓中美競爭更激烈，民進黨政府卻沒有第二個選擇，只能依靠美國保護。但過度依賴美國將平添台海戰爭風險，台灣掉入中美關係的陷阱卻不能自拔，未來壓力會越來越大，民眾的危機感也會越來越強。

這兩個問題若處裡不好，年底選舉將受影響，民進黨若敗選，蔡英文將立刻跛腳。蔡總統歡慶520之餘，理當戒之、慎之。