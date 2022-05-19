國民黨中央以令人錯愕不解的方式，「突襲」徵召張善政選桃園市長，這是黨主席朱立倫自認險中求勝的奇招，也必然引發桃園基層的炸鍋，乃至黨內與支持者強烈的批判與質疑。目前看來，爭議與贊聲的比例約為七三開，這場「自亂」或「自清」的福禍發展，更有賴朱張兩人未來的表現。

無論從人選、理由到方式，朱立倫丟出的這顆變化球，全都充滿矛盾和爭議。除了張善政以其形象、資歷、背景與聲譽，獲得頗為正面的肯定之外，後兩者都遭到極大的責難與反彈。最慘的一種說法就是，朱此舉根本是「一桃殺五士」，包括魯明哲、呂玉玲、萬美玲、羅智強、甚至張善政都被搞掉了。

朱立倫對他的故鄉桃園有非贏不可的壓力，要說朱此舉就是為了不讓羅智強選，未免有情緒化之嫌；但黨中央因此早立下在地、民調高兩項提名門檻，最後卻粗暴地自毀原則，所謂「即使有人反彈，也只能說朱立倫手法粗糙」的自圓其說，未來恐是藍營在桃園由可贏卻淪敗的主因。

除了目前檯面上的桃園在地人士全給得罪光了，最難堪也最令人不捨的尤推羅智強，連「無辜」的張善政都給拖下了水。花了這麼大的代價，目前都還看不出未來是否就會否極泰來，朱立倫這一把賭得還真大！也看得出他不願只作被動防守的弱勢黨主席，而想當個成敗在此一搏的強勢黨魁。

然而，朱立倫難不成把自己當成了權勢滔天，不可一世，號令泛藍，莫敢不從的「類蔡英文」了？否則他怎麼會、又怎麼敢這樣粗暴地毫不尊重黨內民主機制、跳過溝通協調、踐踏黨內戰將，以一句「我比誰都想贏」就想化解所有的質疑？