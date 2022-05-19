國民黨昨天宣布徵召，前行政院長張善政參選桃園市長，這種做法真是不識人間愁滋味，除了笨還是笨，讓人啼笑皆非。而且覺得國民黨是嫌桃園市長不夠大，不夠屌，像雞肋一樣，可贏可不贏。而決定做這件事的人，就是只剩下蠢，才能夠形容他的庸俗。簡單講，就是把已經破釜沉舟參選到底，而且有機會一搏的羅智強這張好牌，笨而歪腦地送給對手，卻不自知自己有多愚笨，多不知人間場景已不復往日。

張善政表示，羅智強是不可多得的人才，他會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請羅智強助他一臂之力。對此，我認為，朱、張兩人吃足了權力迷幻藥，權力是迷幻藥，沒吃過的人都會上癮，更何況吃過的人，百分百忘不了。

朱掌權、玩權，使盡一切權力，調度這、耍弄那、撥弄頻頻，儼然他是國民黨老大，說了就算數。這種就是得了權力把持症，放不得，也鬆不下。而張善政是，過去官當久了，坐大了，割捨不下權力慾望的糗態畢現，卻不自覺。

張口裡常說他退卸下公職後，長居花蓮務農，已是一個臥農之夫，不管世事了。回想過去，韓國瑜找他搭檔參選正副總統，他欣然應允。此次朱立倫請他出山參選桃園市長，亦是樂於參選，並說，他會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請羅智強助他一臂之力。張戀權之欲可見一斑。

朱立倫提名張善政參選桃園市長，據媒體指出是，背後有曾經參選過總統的人，在給朱立倫獻策，於是，張就直接了當地答應了。這就是權力的滋味迷人與捨離不掉的心結交錯糾結所致。

由上，可見此次桃園參選的「朱羅記」只是國民黨縣市長參選的風暴初始，未來勾心鬥角與內鬥內行，外鬥外行殺到見骨之勢，刻正醞釀與推動之中。而民進黨也好整以暇地在等國民黨的廝殺與慘鬥之後，再來相機而行。

有道是，「最堅強的堡壘，要從他的內部攻破」從朱立倫狠罵羅智強三小時，逼得羅智強辭卸市議員、黨職，卯足全力參選到底，一副九死一生地拚勁，在短短幾天就募集夠用競選資金，備多力集，參戰到底，後勢可期。但最後如果是張善政參選，我現在就大膽而放肆地推斷，除非綠營對手比張還弱、還不識趣，那麼張可能會矇上 。但以民進黨甚麼都不會，就是會選舉，我相信桃園人什麼都吃，就是不吃朱張這碗臭酸的豆腐。

讓我們拭目以待，國民黨會如何笨得拱手讓出桃園市長寶座！被桃園人透視遺棄！

（作者為智庫研究員）

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