今年是美國將沖繩歸還日本50周年。最近的新聞已經被俄烏戰爭、步步逼近的中國軍事威脅、北韓導彈試射、新冠肺炎的疫情以及隨之而來的全球經濟動蕩佔據了版面，沖繩的新聞似乎被掩蓋了。

沖繩不再重要了嗎？一點也不。隨著中國的軍事崛起，沖繩的角色比以往更加重要。特別是在台海局勢愈發嚴峻的今日，沖繩扮演著舉足輕重的角色。

1945年美日的沖繩戰役是二戰期間太平洋戰爭傷亡最慘重的一場戰役。戰後沖繩被美軍暫管，直到1972年才回歸日本，美軍統治時間長達27年。而在今年5月沖繩返還日本的50周年紀念，沖繩縣民再度拉起布條走上街頭，呼籲讓美軍甚至自衛隊撤出沖繩，期待「沒有基地的和平沖繩」。

沖繩雖然歸還給日本，美軍至今仍留在沖繩的軍事基地，對美軍來說，其實沖繩與以往一樣重要，甚至可能更加重要了。沖繩所處的地理位置足以讓美軍在整個西太平洋，朝鮮半島、東南亞等地靈活移動，具有絕佳的戰略優勢。

沖繩提供了美軍「前沿部署」的最佳條件，使美軍足以對突發攻擊或威脅迅速反應，並在中國、北韓或俄羅斯入侵周邊區域時充當「地雷拉發線」。美軍長期駐紮在沖繩基地，讓華府免於在戰事爆發時需要展開是否在海外部署部隊的討論以至於延宕行動，使敵軍不太可能趁討論期間造成既定事實。這對台海格外重要，也讓台灣免於擔憂美國是否因為遲疑、是否調動部隊而耽誤援助。

沖繩縣和當地的美軍和自衛隊也表明，美日雙方都相互承諾在日本的防衛上進行合作，意即共同作戰，並一同保護太平洋地區的安全與穩定發展，這範圍當然就包括距離沖繩只有幾百英里的台灣。沖繩是一個位於島鏈防禦中間的重要樞紐，阻止解放軍在日本領土上移動並突破第一島鏈。

總而言之，駐沖繩的美軍，對於中國、北韓和俄羅斯構成了威懾。而對於日本、台灣以及其他太平洋地區的國家，沖繩的美軍是最前沿的「保證」。除了日常的訓練與聯合軍演之外，駐紮在沖繩的美軍經常參與日本與其他西太平洋和印度等地的自然災害援助，而這些部隊共同救援行動的共同作業有將近90%都能應用於戰時協防。另一方面，鑒於其地理位置，沖繩是一個完美的「發射台」，為美國的亞洲救災工作帶來了相當大的政治利益。

那麼沖繩在區域防衛上的作用，又受到了亞洲緊張局勢的加劇，以及台海隨時可能引爆的戰事什麼樣的影響呢？

日本社會多年來一直認為沖繩只對美國有用，日本並沒有面臨任何需要沖繩戰略價值的危險或敵人。近年來由於中國的威脅來勢洶洶，北韓也不甘示弱動作頻頻，俄羅斯與中國形成準戰略合作夥伴，日本逐漸認識到沖繩對自己的重要性。

目前中國人民解放軍經歷了二戰之後規模最大、速度最快的軍事集結，而中國未曾放棄收服台灣，也未曾放棄過以武力收服台灣。一旦中國決定對台灣發動軍事攻擊，就有必要在此過程中威懾或擊敗美軍與前來協助美軍的日本自衛隊和日本軍隊，包括攻擊地理上最近的沖繩和琉球群島的部隊。

從作戰角度來看，美軍在沖繩的存在具有本質上的價值，足以在敵軍侵略前直到戰爭進行時應戰。從政治和心理角度來看，則是充分的嚇阻作用。駐日美軍是一個決心的標誌，也是對中國的警告：如果解放軍攻擊台灣或日本，就必得與美軍正面迎戰。

反過來說，如果美軍不在沖繩駐紮，中國就可以有恃無恐地同時侵略並占領台灣和日本，達到「雙贏」，這也是日本政壇與最近日本社會常常把「台灣有事就是日本有事」掛在嘴邊的原因。

在台海局勢未見緩解，中國所造成的區域威脅依舊的前提下，沖繩縣民所期待「沒有基地的和平沖繩」恐怕很難實現。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※