國軍一直有愛民助民的傳統，早年在農忙時的助割，以及在各類防洪抗險的災害中，都能及時投入大量兵力，以高度的效率及紀律執行救災，不但能贏得的民眾的高度讚揚，各級長官也能因此獲得獎勵，所以出去助割、協助地方建設的重要性一度超越戰訓本務，直到于豪章上將接任陸軍總司令時才將此風氣扭轉過來。

過去因為是徵兵制人力資源充沛，派出部分兵力去救災也無可厚非，近20年來，台灣各種新型災害層出不窮，每當政府無力應付時，總是請求國軍協助。從口蹄疫去撲殺豬隻，禽流感去殺雞鴨，工兵部隊汛期前要去各大河川疏濬，有疫情就要化學兵要去清消，每到颱風來臨前還要派昂貴的兩棲登陸車去超前部署，更別說九二一地震或八八風災這種全國性的災情，所派出的大兵力了。

國軍救災已成為日常工作之一，還要編列國防預算去買救災裝備，現在已經不是60萬大軍時代，每一個士兵都是珍貴的人力資源，它們的任務是勤練戰技，保衛國家安全，如今要他們放下本務工作，去支援各項災害防救，實在有點本末倒置。

以這次疫情為例，初期的化學兵日以繼夜的清消作業，然後派兵去包裝口罩，現在又要支援包裝快篩試劑以及接聽防疫電話，將高端的人力去做這些可以雇工的事，實在浪費。現在又到了年度演訓的高峰期，而且國軍確診的人數也不少，還要派出大量的人力去支援包裝、接電話，長年缺員的國軍早已捉襟見肘，當然防疫指揮中心有它的考量，國軍也願意共體時艱，但是蔡總統常說：「他是國軍最大的靠山」，如今國軍蠟燭兩頭燒，到底誰才是誰的靠山？

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