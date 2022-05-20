前副總統呂秀蓮日前參觀「HER-Story新女性50年」特展時再度拋出「兩岸統合」取代「兩岸統一」。她強調「一個中國」改成「一個中華」概念，兩岸不是「統一」，而是「兩岸統合」，如同歐盟、拉丁美洲共同體或東南亞國協，可以統合形成「中華邦聯」。前總統陳水扁當天也到場同框。

其實，陳呂兩位當年執政第一任時早丟出「政治統合」，現任總統蔡英文當時也是大陸委員會主委。蔡英文當時解釋過相似的話，統合並非就是統一。當時民進黨政府在拋出被外界視為較為「善意」的論述時，也強調依據中華民國憲法，「一個中國」原本並不是問題。這也是當時民進黨政府較為接近「九二共識」的正面回應。可惜的是，陳呂兩位的兩岸政績給外界留下的鮮明回憶卻是「一邊一國」。

「統合」的提法以及舉證歐盟，這麼多年來，產官學的討論不知幾百回。問題是，就因「統合」這個詞語意義豐富，兩岸各界看待「統合」以及歐盟發展模式上也「各取所需」，彼此間是否有「交集」就待彼此的態度與詮釋。

「統合」，可以是指一個「現在進行式」的「過程」，易言之，比交流更進一步，領域上可以從經濟、社會、文化到政治。通常所謂的「由易至難」，指的是從人民的經濟與社會交流開始，逐步往政治上去，換言之，一個領域「升級」到另一個領域去。事實上，光是經濟這個領域，程度就不同，從自由貿易協議、關稅同盟到如今歐盟這般的完全經濟同盟。

這過程中，是政府來主導還是任由市場與社會順其自然的發展，主導過程中各界菁英的角色又該如何？麻煩的是，歐盟模式也告訴我們，談經濟、談貿易都沒問題，但一旦涉及主權、外交，議題不僅敏感且走向會變得跟經濟性議題不一樣，換言之，成為統合的阻力。

但「統合」，也可以指涉一個最終的狀態，這狀態，很多人期待的是政治主權上的統一，但也可能僅是政治上的和平共處，比如有學者強調美國與加拿大兩國就是一個安全的共同體，兩國人民間的和平期待與相處已經是堅定的「日常」，以和平方式處理糾紛，戰爭難以想像。即使希望政治主權上的統一，狀況也很多種，可以是中央集權的單一國、強調地方自主的聯邦國、邦聯式的聯邦、聯邦式的邦聯、邦聯、國協等等。

換言之，統合與歐盟模式的討論意義如此豐富，也不難想像兩岸各界詮釋與利用上「各取所需」，當中也各有自身的權力、利益與資源的算計。近年來，大陸政府與民間也廣泛討論「融合」。只不過，各有解讀，各有權謀，彼此是否有交集？交集後是否能夠穩定化？說到底，最後還是回歸兩岸雙方各界的態度上是否調整一下彼此的認同。

台灣與大陸若真想讓國際社會各方體會到是真正的好朋友，想證明can help the world，兩岸彼此間的交往以及對內的治理情境，就是國際社會可以接受到的資訊與回饋。兩岸彼此在爭議性的議題上可以善意對話與合作，雙方有衝突時可以避免暴力解決，雙方有麻煩時可以互相援助；除此，兩岸的政府與社會都可以善待內部不同的族群，包括外籍移民，也包括在台灣的大陸人民與在大陸的台灣人，政府與社會在面對公共事務上均充滿著權力與責任共享的精神。倘若如此，兩岸關係的和平與發展還怕不可得嗎？（作者為龍華科技大學助理教授）

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