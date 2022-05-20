美國財政部長葉倫的一個論點，乍看之下，再度令人不解。她主張減低中國進口貨物的關稅，理由是她認為會有利於平抑通貨膨脹。

我們可以客觀地、純粹就數字和效應去看待這個問題：

——對中國貨物新課徵的關稅在2018、19兩年並沒有導致美國通貨膨脹；通膨是拜登上任之後，採取一連串的撒幣和過度支出、能源生產監管所導致的，再加上聯準會失控的QE。

——目前美國承受的通膨，主要存在於能源和糧食，而美國並不從中國進口能源和大宗食品；

——該關稅金額年僅400億美元，佔美國23兆元經濟體不到0.2%，基本小於蠅量。

即使如此，推測拜登政府很可能還是會減低中國進口貨物關稅。可這對於平抑通膨根本毫無效果。

很顯然，白宮已經打定主意向中國示好，要降低中國進口關稅，只是在等待時機。而葉倫自上任以來一向都很配合白宮編派理由和藉口，可貿易談判代表戴琪不然，所以就由葉倫發動這個話題。

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