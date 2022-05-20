正當台灣疫情爆燒起來，民進黨政府焦頭爛額之際，國民黨18日中常會宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引爆政壇爭議，許多人恍然大悟，為什麼朱立倫當選黨主席那一天，獨派團體為何諷刺地也前往祝賀，時不時在敏感的時間點作錯誤的決策，簡直神救援蔡英文政府！

這麼說當然不是指張善政是一個條件不好的人才，也不是指朱立倫有藍皮綠骨的疑慮，更不是在民進黨煩惱找不到選將參選桃園市就唱衰張善政贏不了，而是指朱立倫用錯誤的方式，做了錯誤的決策，反倒幫了對手民進黨解圍。

就以這次中常會「突襲」徵召張善政為例，所有徵召的正當性幾乎全是黨中央嗆羅智強的弱點，空降、民調弱爆、地方不支持……張善政一樣是空降、沒有民調、桃園市議長也是中常委的邱奕勝甚至退出國民黨群組，這不是自己打臉自己嗎？

國民黨早先預告25日要發布提名蔣萬安、許淑華、謝國樑等強棒參選，營造國民黨勝選氣勢，張善政既然是強棒，一起聯合造勢更好，何必提前「突襲」宣布，惹得地方群起反彈？

朱立倫的老問題就是「獨裁」。當輿論大罵民進黨主席蔡英文提名權一把抓，簡直是反民主的「英皇」，可是她也是2021年11月黨全代會通過《2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例》走完程序，形式上取得「提名威權」。反觀，朱立倫的提名權力有法源嗎？連採不採取公平的民調都反反覆覆，意願更強、布局更久的黨內同志，誰會服氣呢？

不要忘記「當獨裁成為事實，革命就是義務」，黨主席搞獨裁就已經吃相難看，萬一真有當國家領導人的一天，那還得了？現在一大票人不爽「英皇」，會想再迎來一個更獨裁的「朱皇」嗎？不過，墨綠人士看見朱立倫老是獨斷獨行、神救援民進黨實在太開心了，也或許走不了那麼遠……！

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