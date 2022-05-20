近年不少專家指俄烏戰爭讓前幾年幾乎被美國前總統川普宣告「腦死」的北約死灰復燃，促使北約國家團結一心援助烏克蘭以對抗俄國侵略，不斷提供烏克蘭武器、金援甚至協助訓練烏國士兵，讓烏克蘭對加入北約保有一絲希望。

但現實情況是，北約基於避免完全涉入與俄國的衝突，基本上對烏克蘭加入北約仍持否定態度。首先，烏克蘭加入北約等於美國等西方國家直接與俄國參戰，戰場將會牽連其他歐陸國家，軍民死傷人數將大幅增加，甚至引發自二戰結束後又一次歐陸大戰；再者，國際經濟因新冠疫情及美元升息表現已雪上加霜，若戰線擴大可謂直接衝擊全球經濟復甦；最後，烏克蘭能否負擔北約共同防衛資金的開銷仍是未知數，短期而言烏克蘭未加入北約卻已獲得歐美國家軍援，但若要以長期目標為考量，烏國經濟表現能否支撐其軍事防衛開銷仍值得觀察。

芬蘭與瑞典也於5月陸續申請加入北約，但隨即土耳其表示將阻擋兩國入北約，原因在於芬蘭與瑞典兩國拒絕土耳其要求引渡被土國視為恐怖組織的「庫德工人黨/人民保衛軍」（PKK/YPG）成員，另土國在某程度上也希望與俄國維持雙邊關係，故極力反對該申請案。土耳其也是北約成員國中數一數二的軍事強權，每年為北約貢獻軍費支出，更地處連結黑海及地中海之海上交通要道，對於俄國黑海艦隊進入地中海起關鍵作用，使得土耳其在北約內部的聲量不容小覷。

根據北約第10條規定，成員國欲加入北約須獲得北約成員國一致同意，芬蘭及瑞典欲加入除了需極力遊說土耳其外，仍須保證其他29個北約成員國對此皆表贊成，日前立場親俄的克羅埃西亞也表示將反對芬瑞兩國的入約案，匈牙利立場也可能出現動搖，且難保俄國不會動用政治或軍事武力恫嚇其他東歐國家，威嚇其否決芬瑞兩國的入約案，即便北約全體會員國均表同意，入約案仍須得到全體會員國國內議會批准，程序除了艱難外更曠日廢時。

若烏克蘭、芬蘭及瑞典皆順利加入北約，俄國與歐洲邊界除了白俄羅斯外幾乎形成美國與西歐國家圍堵俄國的東歐防線，將更加危及俄國國家安全，難料俄國將會做出何項驚人之舉，先前德國前總理梅克爾（Angela Merkel）曾表示，對於總理任內烏克蘭申請入北約持反對態度並無不妥，且越多國家加入北約對該國安全或許得以獲得集體防衛的保障，但隨之而來的是戰爭發生的風險將因此升高，現階段的俄烏戰爭將可能因為他國積極介入導致衝突升溫。可見若要順利使戰爭得以落幕，雙邊必須放下歧見坐上談判桌，他國大力軍援之下並無助戰爭降溫，反而將使衝突越加猛烈，讓人民成為權力鬥爭下的犧牲品。（作者為智庫研究助理）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※