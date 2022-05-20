日本防衛省統合幕僚監部5月20日一早公布，19日先後發現中共海軍作戰艦2艘、1艘遠洋綜合補給艦由東海經宮古海峽進入西太平洋活動；另1艘情報收集船則由西太平洋經大隅海峽進入東海；由於目前中共海軍「遼寧」號航母戰鬥群編隊仍在宮古海峽入西太平洋以南海域進行演訓，引發台日高度關注。

首先，中共海軍情報收集船/795係4月20日由東海經奄美大島鹿兒島縣西北海域進入西太平洋進行對日本周邊各類設施電子信號與通信偵蒐任務後，將返回中共東部戰區海軍駐地歸建。

其次，中共艦船編隊3艘由東海進入西太平洋活動，查詢中共解放軍報報導，「中國海軍第41批（導彈驅逐艦蘇州艦/132、導彈護衛艦南通艦/533和綜合補給艦巢湖艦/890）護航編隊18日上午在浙江舟山某軍港解纜起航，赴亞丁灣、索馬利亞海域接替第40批（南部戰區海軍組成的呼和浩特艦/161、岳陽艦/575、駱馬湖艦/907）護航編隊執行護航任務」。

依據啟航點、航程、航線、編制、亞丁灣任務時程等資訊，推論前述為中共東部戰區組織駐浙江舟山驅逐艦第3支隊所屬052D型驅逐艦蘇州號/132、054A型護衛艦南通號/533，以及作戰支援艦第2支隊所屬903A型綜合補給艦巢湖號/890等無誤。上述3艘艦船編隊其主要任務為擔任亞丁灣「反索馬利亞海盜」任務，故進入西太平洋後，依據慣例，近日可能經巴士海峽進入南海、過麻六甲海峽、印度洋，預計15天左右將到達亞丁灣進行護航交接任務。

據此研判，中共東部戰區派遣3艘艦隊前往亞丁灣，雖航經台灣以東之西太平洋海空域，應不會與「遼寧」號航母戰鬥群等艦船進行演訓。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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