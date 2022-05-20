馬斯克表示，他懷疑推特的用戶中至少有20%是垃圾帳戶，但推特自己的估計則是5%。(圖／美聯社)

核心提要：

1. 全球首富馬斯克宣佈不再支持民主黨，改投共和黨。但共和黨人也不要高興太早。從過去馬斯克與政客的互動看，其立場不斷搖擺：他曾排隊6小時只為和歐巴馬握手、也曾加入川普的顧問委員會、還對民主黨出身的拜登冷嘲熱諷。他給出的政治獻金都是兩黨均分，態度「非常端水」。事實上，他上月還表示美國的兩黨政治就像「兩杯糞便」，要選「含量少的」那一個。

2. 馬斯克還表示，中國經濟未來可能是美國的2-3倍，美國應停止內鬥應對中國。這也呼應了他收購推特以來的各種表態，和他想要「超越兩黨之爭」的態度一致。畢竟作為經歷過種族隔離的南非移民，他的思維和兩黨政爭的模式並不匹配。他多次提到的解禁川普推特的表態，也體現了他要「言論自由」不要身份政治的立場。

3. 馬斯克真的能改造推特、重塑美國民主？很多富豪收購媒體多少都帶有類似評論。但推特作為新型平台的影響力可能更大，而且馬斯克是個「風評兩極分化」的人：在擁躉眼中，馬斯克是當之無愧的矽谷鋼鐵俠；而在厭惡者心中，馬斯克和一個為所欲為的流氓也沒什麼區別，他對不同意見的人發起的羞辱、對自己員工的惡劣待遇，都足夠成為厭惡他的理由，進而成為對這起收購案的擔憂——一個連員工都不能好好對待的人，怎麼可能成為美式民主的救世主呢？

一、右派追捧的馬斯克，之前和兩黨關係如何？

自從馬斯克宣佈收購推特以來，有關的新聞幾乎每天都在更新，讓所有關心這件事的人不斷地從中揣測這位首富的態度。最近，馬斯克又有了吸引中國人眼球的動作：在採訪裡，馬斯克表示，中國的經濟規模總有一天會達到美國的兩三倍，在中國的經濟增速面前，美國應該趕緊停止內鬥。在他因為收購案飽受共和黨人追捧之時，馬斯克的如此表態，顯得和共和黨人們的預期不太一致。

提起收購案，其最新進展還停留在馬斯克宣佈暫緩收購的狀態上，當時特斯拉的股票應聲而漲：市場用最誠實的反應證明，至少投資者們對這起收購案缺乏信心。有分析指出，馬斯克此舉是為了在瞬息萬變的市場反應中，找個由頭擺脫這個燙手山芋，畢竟在他宣佈收購推特以來，特斯拉的股票已經貶值了近30%。而在提到這起價值440億美元的收購案時，馬斯克一直這樣解釋其緣由：他收購不是為了牟利，而是為了修復言論自由。

他不斷地重複這個故事，確實引起了為數不少的保守派人士為之歡呼。眾多右派堅持認為自己受到了推特的過度審查，這個全美最大的社交媒體平台是偏向政敵的，而自他公開表示要收購推特以後，保守派人士的粉絲迎來了不斷的上漲、民主黨人的粉絲則出現了外流，前者以福克斯新聞主持人塔克·卡爾森為代表，後者的影響則甚至波及到了歐巴馬和希拉蕊。在他宣佈將解禁被封禁的川普賬號，又發推表示原本投給民主黨的選票將轉投給共和黨之後，保守派與馬斯克之間的關係達到了頂峰。

不過，在馬斯克給收購案摁下了暫停鍵的此時此刻，是時候也停下來思考一下了：馬斯克和左派玩不下去了，等同於馬斯克認同右派的政治觀點嗎？

隨著近年來馬斯克和民主黨人之間的摩擦升級，他似乎越來越多地被看作右派。然而，即使是馬斯克最新出爐的、態度鮮明的發言，也是在說「因為民主黨不再是我過去投票的那個好黨派，而變得越來越割裂美國、宣揚仇恨了」，所以他才要轉投給共和黨——這似乎不能和「馬斯克支持共和黨」劃上等號，而更像是馬斯克一貫表露的「兩害相較取其輕」的邏輯。當年馬斯克在川普的顧問委員會只堅持了不到半年，就在川普宣佈退出巴黎氣候協定以後憤然辭職；反倒是來自民主黨的歐巴馬，常常獲得他不加粉飾的支持，馬斯克公開表示過，自己曾經排隊6小時，只為了和這位總統握手。當川普卸任以後，馬斯克又和新近入主白宮的拜登之間水火不容，他對拜登的冷嘲熱諷已經成為美國民眾見怪不怪的一道風景。在以前的推文裡，馬斯克把拜登叫做「碰巧長了人形的濕襪子玩偶」，而就在最近的採訪裡，馬斯克說拜登也就會讀提詞器，拜登政府也沒做到什麼。

馬斯克對總統們的喜好不斷搖擺，而有一個視角可以作為對解讀他心態的參考：錢，或者說利益。這位全球首富最著名的資產特斯拉以清潔能源著稱，而歐巴馬政府財政支出的一大走向就是扶持特斯拉這樣的創新企業，在歐巴馬親自參觀過以後，2010年，馬斯克獲得了聯邦政府4.65億美元的低息貸款。與之相反，2017年，川普政府乾脆宣佈退出巴黎氣候協定，馬斯克隨即表示退出總統顧問委員會，「氣候變化是真實在發生的，退出巴黎協定對美國、對世界都沒有好處」。有分析認為，美國退出巴黎協定會影響特斯拉獲得的政府補貼，此舉對美國國際地位的影響也會讓巨頭們更難把商品推向全世界。而等到拜登入主白宮以後，拜登致力於吸引工會選票，而馬斯克拒絕在特斯拉建立工會，兩個人之間唯一形成的默契便是對彼此的厭惡——拜登政府的政策更多地偏向於建立了工會的企業，在各種發言和活動中，拜登幾乎對特斯拉視而不見，而和通用、福特交往甚密，馬斯克對此的抱怨和嘲諷從未停息。

憑藉著旗下資產，和政治家們打交道時，馬斯克在很多時候能夠得到禮遇：譬如，時任加州州長施瓦辛格曾經給自己買了一輛特斯拉的電動跑車，提供稅收減免、購車優惠等等多項扶持政策，以全力挽留特斯拉在加州的工廠；德國經濟能源部長彼得·阿爾特邁爾向馬斯克承諾，當地政府會盡最大努力幫助特斯拉盡快投入生產，而德國總理蕭茲親自參加了該工廠的揭幕儀式；當特斯拉在上海建廠時，中方高層也曾經會見馬斯克，在馬斯克的陪同下參觀了幾款不同型號的特斯拉電動車。而所有這些互動，也都更多地局限在商業合作的範疇內，對解讀馬斯克個人的態度意義不大。

從馬斯克過去和政府官員的互動裡，人們似乎很難看出馬斯克在政治立場上有什麼確鑿的傾向： 根據Open Secrets的統計，自2002年以來馬斯克共有120萬美金的政治捐款，而這些錢幾乎被均分給了民主黨與共和黨。 看起來，這位首富更喜歡在兩黨問題上「端水」。

二、左右派都沒讀懂的馬斯克，到底是什麼立場？

馬斯克的立場搖擺，卻偏偏要搞個「收購推特」的大新聞，讓全美都不得不開始關心這位首富真正的政治傾向——如果他的確有傾向的話。

再次將馬斯克選為封面人物的《時代》雜誌，在專訪的開篇便給出了一句斷言：在解讀馬斯克這件事情上，左派和右派都沒怎麼搞懂他。

在《時代》的專訪裡，馬斯克嘲笑了兩黨政治：「我們有民主？我想，我們是有一種民主，……我們有兩個杯子，裡面都裝了糞便，我們可以從中選糞便少點的那個。」

「所以，我不一定同意任何一方的所作所為。」

從這個角度來看，馬斯克種種搖擺、變化的言行舉止，也就沒那麼奇怪了：「他反對聯邦補貼，但他的公司享有來自聯邦和各州政府的數十億補貼及其他優惠政策；他擁有一家電動汽車公司，但最近呼籲增加國內的石油和天然氣產量，還和環保主義者起了衝突，這對他的生意也沒什麼幫助；他是第一修正案的堅定支持者，但總對批評過度反應，而且曾經試圖強迫一位記者在針對他的誹謗案裡作證。」《紐約時報》總結說，馬斯克的思維方式不是意識形態化的，而是務實的。當然，這句話也可以有個「高情商」的版本，比如《時代》就抱著讚揚來解讀馬斯克，認為他「已經超越了左右派別之爭，嘗試以嶄新的視角解讀問題」。

美國政治評論家安·庫爾特的看法，某種意義上可以代表馬斯克留給公眾的印象。在她心裡，馬斯克在絕大部分時候是「非政治的」，其所作所為是為了「自我推銷」。馬斯克的許多做法，也許是天才的臨時興起、也許是商人的步步為營、又也許是一個移民對美國社會的真實看法。

而馬斯克自己的解釋是，他寧願置身於政治之外，即使是政治捐款也不能代表他本人的立場，他只不過把政治獻金當成在美國做生意的一點成本。就在前幾天，馬斯克還再次發聲誇讚中國，表示在中國經濟騰飛的威脅面前，「美國應該停止內訌」。來自南非的馬斯克，在2002年才成為美國公民，這也許就是他沒辦法被框進美國這個「左右」政治體系的原因。

在宣佈收購以後， 馬斯克在推特發佈了這張圖片，暗示自己的政治立場。 代表「自己」的小人在多年以前還處在中間偏左的位置，但因為左派人士一路狂奔向左，小人反倒看起來偏右了。

那麼，「超越了左右之爭」的馬斯克，能夠如他所言，通過收購推特來挽救言論自由乃至於美式民主嗎？或者說，馬斯克在收購了推特以後，到底準備怎麼整改推特？

從馬斯克的發言中，最能確定的改變是，他將會大刀闊斧地對付推特上的垃圾信息和機器人。在日前宣佈暫停收購時，馬斯克給出的理由也是要花些時間核實推特用戶中垃圾賬號、假賬號的占比。

同時，最吸引人眼球的改變是，馬斯克宣佈要解禁川普的賬號，這一發言讓輿論界熱鬧了兩天。早在2017年，就有點評說，單單是把馬斯克和川普擺到一起看著就很奇怪：一個是來自南非的科技巨頭，主要業務是賣電動汽車和太陽能電池板；一個是癡迷電視的政客，一再把氣候變化描繪成騙局和謊言。在2022年，更奇怪的景象出現了：川普說就算馬斯克買了推特他也不會回來，而馬斯克宣佈他將要解禁川普的推特賬號。在氣候問題上分道揚鑣的兩個人，又在言論自由問題上短暫地交匯了一個回合，最後以一個讓人有點莫名其妙的結果告終。

僅僅這些改變，和馬斯克描繪出的宏偉藍圖看起來差別甚遠。

紐約大學社交媒體與政治中心聯合主任約書亞·塔克 (Joshua Tucker)點評道，馬斯克自己可能也不太清楚自己想幹什麼：「馬斯克正在發現許多不同平台上的數千人幾十年來一直在努力解決的所有問題……已經可以看到馬斯克開始胡言亂語了。一開始他說，『這將是一個言論自由的平台』，之後他說『也許推文會被隱藏』，再之後他說『也許推文會被刪除』，最近他開始說『也許人們會暫時被封號』。」

在採訪中，馬斯克這樣解釋他掛在嘴邊的言論自由：「你不喜歡的人可以說你不喜歡的話嗎？如果可以，那我們就擁有言論自由。」美媒辛辣地點評道：馬斯克對言論自由的理解，甚至說不上是一個完整的定義，作為TED演講都不合格，更不用說作為一場「足夠買下土庫曼斯坦國內生產總值」的收購的合理理由。

看起來，儘管馬斯克對推特、臉書等社交媒體的不滿由來已久，且已經畫好了一張未來「make twitter great again」的大餅，他還沒來得及真正想好要怎麼動手實操，至少也沒胸有成竹到對外宣佈。

馬斯克發起了一起所有人意料之外的、價值440億美元的收購案，但似乎他自己還沒想好這筆錢到底能買來什麼。

三、矽谷鋼鐵俠，能拯救美式民主嗎？

作為參考，其實，億萬富翁購買媒體也不是什麼新鮮的事情。曾有中國網友評論說，「貝索斯買了《華盛頓郵報》，那馬斯克肯定也得買點什麼。」這個句式可以牽扯出一張很長的清單：Salesforce的CEO馬克·貝尼奧夫花1.8億美元收購了《時代》雜誌，蘋果創始人賈伯斯的妻子勞倫買到了《大西洋月刊》的多數股權，意大利的富翁家族花2.8億英鎊把自己在《經濟學人》的股份增加到了43%，投資人約翰·亨利花7000萬美元買下了《波士頓環球報》……

富豪們在一擲千金時的發言，查重率也不能算低。在馬斯克說「言論自由是民主社會的基石」之前，也有人說「我得做些探索靈魂深處的事兒」、「我會保證這份報紙繼續在這樣關鍵的時代完成它的關鍵使命」、「我想要解決我們這個時代的癌症：假新聞」。

最值得拿出來和馬斯克做對比的，是美籍華裔企業家黃馨祥對《洛杉磯時報》的收購。黃馨祥斥資5億美元買下了《洛杉磯時報》，而他解釋自己這樣做的部分原因來自於他的人生經歷：成長於南非種族隔離的時代，那時候極度受限的新聞自由，讓他對獨立、真實的新聞產生了嚮往，他希望能夠借此澄清虛假信息、為民主社會提供保護。如果你聽這段話覺得有點耳熟，那可能是因為馬斯克經歷過的事情、說過的話聽起來也大差不差。2018年，馬斯克還發過推特，對黃馨祥和《洛杉磯時報》表示祝賀。

只不過，億萬富翁們購買的媒體是擁有采編機制、受到新聞倫理約束的出版物，而馬斯克買下的推特是一個任何人都可以發言的公共廣場。但，這起收購的支持者們會說，推特也沒有那麼重要，它還遠遠沒有做到壟斷言論市場的地步。如果馬斯克決定推動推特成為右翼聚集地，臉書乃至於抖音都能取代推特的地位。畢竟，川普被推特封號以後，都能自己拉扯起來一個社交平台「真實社交」。公眾對馬斯克收購案的抗拒，來自於社交媒體上層出不窮的亂象，「全世界最富有的人即將買下全世界最有影響力的社交媒體」，聽起來只會讓民主社會的窟窿越漏越大。然而，作為一種觀點，《時代》提醒道，在70年代這樣沒有社交媒體的時代，美國也處在動盪和崩潰之中，社交媒體如何如何可能並不是民主社會真正的頑疾。

說到最後，馬斯克這樁收購案最大的不同尋常之處，還是在於440億美元這個聽起來就駭人聽聞的價格（如果1爽=6.4億人民幣，那麼1推特≒466爽）。

但馬斯克一直都是個以類似的新聞出名的人。 鋼鐵俠的除惡揚善只是好萊塢的虛構作品，矽谷鋼鐵俠卻扎扎實實把衛星送上了太空，還在真情實感地推進殖民火星的計劃。對馬斯克來說，「自己不是為了賺錢、而是為了全人類的未來」聽起來居然真的有點可信度：至少在許多報導裡，世界首富的生活聽起來節儉到不可思議，谷歌的聯合創始人拉裡·佩奇在2015年就吐槽過，馬斯克有時候會發郵件問他，「我不知道今晚要住哪裡，能去你那借住嗎？」

也正因馬斯克張揚的個性，他在美國民眾心中的口碑非常割裂。馬斯克收購推特引發如此之多的抗拒，與他自己割裂的風評也不無關係。利用推特，馬斯克把自己打造成了一個與眾不同的億萬富翁，成為其9000萬粉絲眼中的時代Icon，這當然不是一筆沒有代價的買賣。

在擁躉眼中，馬斯克的人生處處都是傳奇：不用說他身為世界首富的事實，他在《生活大爆炸》、《鋼鐵俠2》的客串就足夠吸引人眼球，這個熱愛拋頭露面的富翁還主持過《週六夜現場》，和多位娛樂圈女藝人有過戀情。而馬斯克還很平易近人，曾經有美媒用嫌棄的語氣評論道，馬斯克的推特帳戶和一個最普通的推特用戶之間的差別，可能只在於「2570萬美元和8540萬粉絲」。馬斯克會在推特發送各種笑話和梗圖，甚至他和加拿大歌手Grimes戀情的開始就源自於馬斯克在推特上講的人工智能冷笑話。

不過，對另外一些人來說，馬斯克的許多所作所為無異於一個為所欲為的流氓。馬斯克在推特上的口無遮攔，也曾為他引起過麻煩，比如美國證券交易委員會曾經對他罰過2000萬美元的款。拋開馬斯克毫不避諱的低俗笑話，他和人打過的口水仗很多時候也實在沒品：馬斯克曾經為營救被困山洞的少年送去潛水艇，而當參與營救的潛水員說潛水艇沒什麼用處的時候，馬斯克直接污蔑對方是個「戀童癖」；美國知名議員批評馬斯克、提議應該對億萬富翁徵稅，而馬斯克的回應方式無比粗俗，重點侮辱了他的長相；帶著幾千萬粉絲，馬斯克連普丁都能挑釁幾句，在推特上發佈普丁騎熊的網路圖片、自己端著火焰噴槍的照片，津津有味地持續著對普丁的單方面挑戰，「參加（武術）訓練的話，我的優勢就太大了。如果普丁害怕，我可以只用左手，我甚至還不是個左撇子。」

在新冠疫情大流行時，馬斯克對防控政策表現出激烈的反抗，覺得恐懼新冠是愚蠢的、對新冠的不理性反應讓他對人性有些失去信心，和比爾·蓋茨為此展開了多次口角。如果說馬斯克個人對防控政策的評價尚且算是個人自由，他作為企業主的做法也沒辦法逃脫公眾的指責：馬斯克忽視當地政府要求，在疫情肆虐時重開工廠，被視為置工人的人身安全於不顧。馬斯克提供的工作條件，也不是第一次受到批評了。作為一個口口聲聲說將目標放在星辰大海的企業家，馬斯克連自己的工人都不願善待，難免招致批評。

從這個角度來看，這樁收購案的未來實在難料：這個自稱興趣使然的億萬富豪，到底將一舉將推特打造成公共廣場、成為美國民主的救世主呢，還是將要建立起一個屬於自己的獨裁帝國、發洩自己天性的遊樂場呢？

當然，就連他會不會真的收購推特這件事都尚且難說。

（本文來源鳳凰網《鳳凰大參考》，授權中時新聞網刊登）

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