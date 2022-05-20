安南區海東里長郭東勛服務處為確診與隔離者送關懷物資，服務處每天整理一大堆物資品。（郭東勛提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情肆虐兩年了，為防堵境外移入病例，實施居家檢疫政策，並對於負責的政府機關與人員補助辦理居家檢疫服務的作業費，但分配的方式是否合理呢？

兩年來，實際上在第一線負責關懷居家檢疫者的，一直都是各地的里幹事(入境者若為外國人時，則由警察負責)，然而政府在分配補助作業費時，卻採取非常詭異的作法。

依照原本的《內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施所需經費作業要點》，針對每個居家檢疫案子給予負責的政府機關與人員共1000元補助，而1000元當中，800元給里幹事或警察 ，200元給當地鄉鎮市公所、各地民政局或民政處，或者警察局(如果居家檢疫者為外國人時)。前面的800元是給予實際執行關懷的人員，沒有問題，問題出在後面那200元。（後來的補助要點改為每案補助600元，前者領450元，後者領150元，比例不變。）

各地民政局、民政處並非實際負責居家檢疫追蹤關懷的，為何也可以像實際上在一線負責的里幹事與警察一樣，每個案子都可以拿到補助呢？民政局、民政處拿到這些錢之後又是怎麼分配的呢？如果有經費落入局處內並未實際從事一線關懷的人員口袋內，看在實際上每天賣命的里幹事與警察眼中，做何感想？為杜絕各界的質疑聲浪，各地民政局、民政處應該交代清楚這筆款項的分配運用情況。

防疫該花該補助的錢，一毛都不該少，但錢要花在刀口上，絕非齊頭式平等人人有獎，這樣對真正付出的人不公平。對於這麼驚人的費用怎麼分配、是否妥當，各地廉政署難道不應該啟動調查？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※