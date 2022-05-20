台灣民意基金會最新民調顯示，民眾給予陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」評分，竟從上個月的平均70.22分暴跌剩59.53分，淪落到不及格的慘況。光是過去1個月來的快篩之亂、急轉診之亂、保單之亂及愈來愈多的死亡數，都讓民眾親身有感，也因此民調才較不受執政黨「類真相」的大內外宣影響，對政府防疫成效表達出趨近真相的評價。

才在1周前，蔡總統在臉書上說台灣的防疫團隊在世界各國中應該算是最努力的，成績也相當好。而行政院長蘇貞昌在蔡總統就職6周年前夕，更藉著歌功蔡總統來為自己頌德，稱「這2年新冠肺炎守的最好，獲得世界肯定」。這兩位執政層峰在疫情兵荒馬亂之際，卻毫無愧色地自我肯定，較之中共的文宣尤有過之，再次印證民進黨市議員王世堅所說的「民進黨掌權者共產黨化」。

蔡、蘇兩人並不在乎外國媒體對台灣防疫的評價，反正靠著政府與側翼網軍聯合作戰，操弄真相就可把支持者的腦洗一遍。去年5月先有美國媒體彭博社報導，台灣只須靠阻絕於境外即可做好防疫，但自誇自滿卻讓這唯一的防線被病毒攻破。沒幾天後，《時代雜誌》也報導了台灣防疫的破功，曝露出台灣成為防疫典範其實是世界上最會吹噓，或是最受到吹噓而來的。

政府新創「新台灣模式」，以為新口號就可捏造出新階段的防疫成效，但什麼才是「真相」？日前陳時中說預估7月中下旬確診高峰期過後，新冠肺炎將可從法定傳染病的第五類「降」為第四類，這樣管制就會從「強烈」改成較鬆的「一般管制」。然而，迄今竟無人質疑，第五類傳染病依法可以做那麼多對人民自由權利的限制嗎？事實上，法定傳染病係依「危害風險程度高低」分成第一至第五類，而第五類則是危害風險程度最低者。

《傳染病防治法》第3條規定的第五類傳染病，係指「經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依本法建立防治對策或準備計畫必要之新興傳染病或症候群」。準此，至今累計近1300人死亡的新冠肺炎，難道只是「可能」對國民健康造成影響？而兩年來執行過那麼多禁令也只是「建立防治對策」或「準備計畫」而已？

類似上述情形，在自誇「民主防疫」的過程中，許多措施的真相其實被刻意隱藏，如疫苗和快篩劑的採購，及徵用口罩並採配給制販售等，乃至於確診和死亡也存在著「黑數」。但若有人提出質疑，政府就會查水表，甚至靠移送法辦來壓制。

西方民主國家已看到目前是「大話精」當道的「後真相政治」，民眾不僅難以認清被政府和政治人物操作的真相，甚至還重視政治立場猶勝於真相。例如，批評政府防疫違法或不當時，常會聽人回應「你為什麼不批評中共」？值此大疫當頭又將逢大選，不難想見在民進黨的推力下，台灣將再向「後真相時代」邁進一步。（作者為民主文教基金會董事長）