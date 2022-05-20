在蔡英文520就任滿6周年之際，國內新冠疫情大爆發，新增確診數不斷攀高，很多民眾從口罩之亂到快篩劑之弊，一路臭罵蔡政府防疫不力的種種無能與腐敗。不過，這個無能的政府，現在正努力操動綠營網軍，把中央造成的防疫失策栽贓嫁禍到縣市政府的頭上，尤其是藍營執政的縣市。

政府施政千頭萬緒，偶爾犯些小錯並不可怕，最可怕的是犯錯之後不知檢討悔改，再犯更大的錯誤。就因為這樣，古今中外有許多鼓勵知錯能改的名句，例如中國古聖賢說的「前車之覆，後車之鑑」、「遭一蹶者得一便，經一事者長一智」等等皆是。如果說深綠人士不認為自己是中國人，那日本、美國還是有一大堆類似前車之鑑的名言警句。至於這些綠營的人士是不是骨子裡就缺了「後車之鑑」的細胞，我不願妄斷，但蔡英文政府不長進，則是事實。

從疫情之始的台灣口罩之亂；以政治意識形態自斷疫苗採購之路，讓民眾在去年疫情大爆發時飽受無疫苗保護之痛；今年疫情再度爆發時，11歲以下兒童還沒有疫苗保護；人民想要買個快篩劑保個心安，也必須去藥局排長隊搶購等等，都曝露了中央疫情指揮中心防疫無能到家。

蔡政府這一連串防疫上的失能及失策，飽受各方抨擊，很可能影響到民進黨年底九合一的選舉，因此民進黨和綠營支持者心急如焚，想方設法要幫蔡政府「正名」。近期開始大量出現指責非綠營縣市長防疫不力的聲音，例如衛福部醫福會執行長王必勝日前直指「雙北叫不動地區大型醫院」，民進黨副秘書長林鶴明受訪時也批台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，防疫有問題一通電話就能解決，何須表演？

同時，綠營網軍傾巢而出，在藍營縣市的地方臉書聚組、網聚，開始製造混淆不實的言論，一方面為蔡政府的失能失策洗白，另一方面把這些失策失能對人民的傷害嫁禍到地方縣市政府的頭上。

拿5到11歲兒童沒有打疫苗的事為例。去年11月3日，美國正式核准全美5到11歲兒童施打BNT疫苗，緊接著，日本、加拿大、歐盟各國、澳洲等許多國家也都開始對國內兒童接種BNT疫苗。但台灣一直到今年4月初疫情大爆發，許多家長開始質疑蔡政府為什麼遲遲不幫兒童接種疫苗，指揮中心才開始心急。

但綠營網軍故意扭曲中央失策的事實，在縣市網聚群組發動攻擊，直批是縣市首長的錯，例如罵「某某縣長遲遲不給我們孩童接種疫苗，放任病毒進來，讓家長憂心孩子的健康安全」；更凶的還說：「市長你家沒有小孩嗎？你是不是自己家的孩子都偷打疫苗？為什麼還不給我們孩子疫苗，孩子要是染疫死了，你市長能負得起責任嗎？」、「你做縣長的，不是應該要超前部署嗎？為什麼你不給孩子的安全超前部署疫苗？」

這些網軍把兒童還沒有打疫苗的責任，卸責嫁禍給縣市政府。謊話講多了，還真有不少人被洗腦信了，跟著指責縣市長沒有給孩童打疫苗。這還不打緊，多個縣市綠營的民意代表還出面助陣，在議會質詢縣市長不超前部署，造成兒童都沒有疫苗保護。

疫苗是由指揮中心全盤掌控，地方縣市政府連自行採購都不行，又如何能超前中央部署？但悲哀的是，我們社會很多人不習慣於思考，他們分不清楚，兒童遲遲未打疫苗的責任，全在中央政府。

對於網軍企圖洗白中央政府而汙名化地方政府的動作，我建議相關縣市首長應盡快勇於出面反擊不實言論，讓失能的中央政府負起自己該負的責任。