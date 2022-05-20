美國總統拜登20日下午抵達韓國，開始他上任以來的首次亞洲行。除了要與韓國新任總統尹錫悅商討如何因應北韓核武威脅外，更欲藉由在東京舉行「四方安全對話」（Quad）之便，與日本首相岸田文雄共同宣布「印太經濟架構（IPEF）」的成立。IPEF是拜登此行的重頭戲，但就在拜登啟程前，駐美代表蕭美琴已間接透露台灣不會在這次IPEF公布的成員名單內，可說是我對美外交的一大挫敗。

IPEF是拜登政府繼2月公布「印太戰略」後，另一項最新的印太經濟政策，顯然美國希望在俄烏戰爭之際，也讓世人見識其維持亞洲霸主地位的政經軍實力。美國多次澄清此經濟架構並非針對任何國家，但明眼人都知道華府就是劍指中國大陸。

中國大陸對拜登首次的亞洲行有很高的戒心。就在拜登出發前，白宮突然發布新聞稿表示，國家安全顧問蘇利文18日曾與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，兩人談及區域安全及核武擴散問題，也觸及俄烏戰爭與美中關係的特定議題。據中共官方發布的消息，楊潔篪提到兩國在多項領域進行對話是有益的，也說雙方應切實落實「拜習通話」的中美關係重要共識。不過，他話鋒一轉，嚴正表示「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題」，故敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定」，倘若執意打「台灣牌」，「中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益」。

同日，中共外長王毅也跟日本外相林芳正進行視訊會議，針對日美聯手對抗中國大陸表達不滿，更說「日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害中方的主權、安全和發展利益」。

中國大陸在拜登亞洲行前夕，針對台海議題向美、日做出預防性示警，因為中方深知自己將是繼俄羅斯之後，美國的最主要對手，因此不可能對美國欲拉攏周邊國家打造「抗中聯盟」的任何舉措無動於衷，更不會坐以待斃。中共官媒也一改過往不評論美國總統亞洲行的作法，近日連發批判美國搞小圈圈的評論，顯然有積極回擊的外交策略思維。

中國大陸知道自己的軍事力量無法與美國相抗衡，故運用其經濟實力來影響東協國家，以免所主導的RCEP被IPEF超越、甚至取代。原先3月要舉行的美國東協高峰會被推遲到5月，就是北京展現其經濟實力的具體成效。更值得關注的是，美國為了顧慮東協國家對台灣加入IPEF可能引發的「抗中」政治聯想，決定不邀請我方參加，這應該也是大陸外交手腕奏效。

對於台灣能否加入IPEF，蔡政府從初始的高度樂觀期待，到19日駐美代表蕭美琴含蓄地表達「持續與美方溝通尋找讓台灣有意義參與IPEF的模式」，顯然蔡政府已知道台灣不會在第一批受邀名單裡。對此，蔡政府不能繼續以大內宣手法欺矇國人，更不能一再炒作「抗中牌」來掩飾其外交受挫的窘況。

中國大陸國家主席習近平領導下的中共不再遵循「韜光養晦」，改採「積極主動」的戰狼外交模式，其利弊得失至今難有定論。大陸或許會在非敏感的議題上妥協，但面對外部勢力對其核心利益的挑戰，任何中共領導人都不可能退讓，而台灣問題就是其中之一。

蔡政府號稱「台美關係史上最佳」，但拜登的亞洲行，台灣卻登不上舞台。蔡政府應了解，中美齟齬未必是台灣之福，對美國不切實際的期待更可能導致對國際現實的誤判，不可不慎！（作者為國家政策研究基金會副研究員）