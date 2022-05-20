中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日與白宮國家安全顧問蘇利文通話，楊潔篪再次警告美國打「台灣牌」的後果，並稱將「說到做到」。無論是習近平口中的「斷然措施」，還是楊潔篪口中的「堅定行動」，對比當下美中在西太平洋重兵對壘的現實，很難不讓人嗅到戰爭的硝煙。蔡政府對美方修改對台論述的反應出奇低調，其實透出民進黨已經多少察覺到台海風險。

美中新冷戰 台承受壓力

台海戰爭是否淪為一個自我實現的預言？中共總書記習近平強調「能打仗、打勝仗」，蔡英文總統則表示「不畏戰，不求戰」，從兩岸領導人如此重視國防的表態來看，雙方都沒排除「打」的可能，折射出2016年5月至今兩岸關係深受「安全困境」心魔困擾的深層危機。「安全困境」的本質是不安全感，不幸的是，儘管雙方出發點不同、政治目的迥異，但紅綠兩個執政黨對彼此的不安全感愈來愈深，這也讓兩岸關係在敵意螺旋中愈陷愈深。

對北京而言，與陳水扁8年打交道的經歷，以及馬政府時期紅綠破冰的經驗，強化了他們眼中民進黨「不可信」的印象。尤其是蔡政府上台初期，大陸希望民進黨清晰表述一中、放棄或凍結台獨黨綱，這裡面不能說毫無善意、互信的積累，但最終與新共識失之交臂，實令人扼腕。一旦紅綠互信基礎難以建立，北京就將台獨及聯美抗中的風險視為心頭大患，於是下定決心以自己的節奏強化台海周邊軍力部署，唯一目標是提升反介入能力，確保攻台速戰速決，盡量將美方軍事干擾及援台效應減少到最小。

相對於北京對台灣的不安全感，民進黨的不安全感更是有過之而無不及。台灣是選舉政治，政治圍繞選票打轉，失去政權是民進黨的心頭大患。綠營長期以來打統獨、抗中牌屢試不爽，已成為選舉邏輯。

民進黨內並不是沒有尋求兩岸對話的聲音，曾長期從事兩岸幕僚工作的蔡總統深知和平穩定的重要，但在每兩年一次的選舉壓力下，選舉主導一切，對大陸強硬的需要壓倒一切。

民進黨的派系共治生態，也不易建立兩岸路線調整的共識，目前以「維持憲政體制現狀」為核心的兩岸定位，包括不去觸碰法理台獨、不修改兩岸條例的敏感表述等，已經是蔡總統維穩兩岸的最好結果。

以俄烏為鑑 勿生靈塗炭

更難解的問題，是台灣正承受著美中新冷戰新時代「身不由己」的壓力。2016年至今，在美國跨黨派遏中戰略共識的牽引之下，台灣和周邊的日本、韓國、新加坡乃至越南一樣，成為美國重返亞洲、重構印太的最前線。很多人都說，這些年美台關係走得太快、太近了，其實不然，美中關係變得太差才是重點。

歐巴馬、川普和拜登的對台政策的內在邏輯具有一致性，也就是透過不斷將砝碼拉向台灣一邊的方式，維持台海天平兩端的平衡，以因應不斷強大的中國大陸。

蔡政府固然向美國一面倒，但自有分寸。例如避免兩岸經貿「脫鉤」、維持兩岸民間往來、延續兩岸既有協議等，尤其是美方近年來對具有北京官方背景的在美媒體、社團、學者採取極為嚴苛監管措施，少數個案甚至上升到外交層面的激烈鬥爭。相比之下台灣對兩岸交流還保留一定空間，如果不是新冠疫情的干擾，兩岸民間交流或許還能為兩岸關係添加潤滑劑。不幸的是，疫情加美中新冷戰，再加上俄烏戰爭引發全球危機，兩岸關係如自由落體般急速下墜，這就讓過去5年來紅綠之間僅有的默契或善意更趨泯滅，戰爭的可能性愈來愈真實。

拋棄幻想，回歸現實。在美中、紅綠的結構性矛盾下，兩岸衝突常態化已不可避免，包括國際場合的激烈博弈、意識形態的交鋒罵戰、軍事演訓的互秀肌肉，但別忘了，這些動作都是以對內交代成分居多，本質上屬於可預期的衝突。

鑒於過去的克里米亞危機，俄烏間本來是可預期的衝突，但最終淪為不可控的衝突，既徹底拖垮了俄羅斯經濟，也讓整個烏克蘭生靈塗炭，還危及全球供應鏈和民生福祉，這是擺在兩岸執政者面前血淋淋、活生生的教訓。

兩岸執政者對人民有各自的承諾必須實現，安定繁榮是所有承諾的基礎，而不可預期、不可控的軍事衝突將對兩岸人民的安定繁榮造成程度不一的毀滅性影響。兩岸溝通協商一時間難以恢復，雙方應努力管理好可預期的衝突，並全力避免不可預期的衝突。