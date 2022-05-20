蔡英文總統第二個任期就職2周年之際，台灣陷入空前的新冠疫情風暴中，單日確診數破9萬，這還不包括數倍以上未列入統計的黑數，疫情失控程度已經稱冠世界。許多擔憂染疫者欲快篩而無法取得快篩劑，部分確診者沒有處所隔離收治，還有症狀嚴重者無法及時入院治療，醫療藥物短缺。台灣長期以來自詡傲視全球的醫療體系快崩潰了，緊急救難資源短缺了，人民生命安全的保護頓失依怙了，以自我表揚與欺矇大眾而浪得虛名的中央防疫指揮體系失能了，多數民眾對政府的執政與應變能力徹底失望了。

防疫潰堤 大內宣好得意

台灣陷入確診數暴增的淒慘狀況，高高在上的蔡總統不僅沒有對防疫全面潰堤表示一絲歉疚，反而自鳴得意地在臉書上表示：「從過去2年多來看，全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊應該算是最努力的團隊，成績也相當好。」這樣不見民苦的認知操作，就是蔡英文執政的本質性曝露。辦實事沒本事，搞宣傳第一流；民眾深陷困頓，政府洋洋得意；兩岸兵凶戰危，執政當局從中套取政治紅利；朝野關係慘遭撕裂，執政黨猶在趕盡殺絕深化對立。

執政6年了，蔡英文帶給台灣什麼善果？抑或是貽害台灣深重？且讓我們從她2016年就職演說的莊嚴宣示與承諾尋找線索。

客觀而論，她6年前的承諾幾乎全數跳票，比如她所強調的許諾青年美好前途、改善原住民處境、優化產業結構、協助基層庶民改善生活、新南向政策、司法改革、維護兩岸關係、開展外交、提升民主法治，竟然無一兌現。民眾看到的活生生實際狀態，卻是她偏執地將反中親美推到極致，因而造成兩岸關係空前緊張，互信蕩然；經濟提振無方而使多數民眾的生活愈益辛苦，年輕人的處境更加艱難，社會安全網破洞更大，司法信任不進反退，參與國際組織迄無寸展，反而連丟8個邦交國，民主憲政與朝野關係更是明顯退化。

多數民眾對蔡政府的負面政績了然於胸，但在威力強、滲透力大的宣傳機器操弄下，仍有近半民眾肯定其表現。其實，蔡英文最擅長且著力最深的地方就是竭盡所能大搞認知作戰，以彌天蓋地的訊息與論述傳播愚弄民眾，並極盡所能打壓與懲處異議媒體及批評者，或明或暗地以各種利誘方式收買媒體與各界有影響力人士。她在認知作戰中最虛假且最受詬病之處，就是不斷聲討對岸對台進行認知作戰，為此而修訂多項法律及利用警察嚴厲執法來規限人民的言論自由，同時卻利用各種資源與手段操控傳播體系，再利用傳媒打造利己的「人設」、炮製汙衊在野勢力與異議人士的毒素，愚化民眾對於國政的認知與態度。

執政六年 糟蹋民主光環

蔡英文得以獲取執政大權，並且如其所欲地推展偏執政策，最重要的憑藉就是文宣操弄與權術操作。她精準利用318反服貿學運的浪頭取得大位，執政4年政績貧乏聲望低落，卻適時機巧地抓住陸方的強硬對台政策與香港反送中狂潮，煽惑反中情緒而連任成功。在她執政6年之下，台灣民主憲政體系的基本職能與信念蕩然無存，行政權成為民進黨巧取國家資源與遂行政黨偏私的權力樞紐，立法院淪為通過惡法、為政策背書與鬥爭在野黨的橡皮圖章，司法權從大法官會議到檢調系統幾乎淪為遂行政治意志的工具，監察院變身為用來打擊異己與政策護航的東廠，所有明訂獨立行使職權的機關，如中選會、通傳會、公廣集團、中央社全面綠化，連最起碼的專業準繩都棄而不顧。

蔡總統利用民主來美化台灣與民進黨，打扮自己而醜化在野黨，糟蹋了台灣引以為傲的民主光環，玷汙了台灣的自由民主先賢，弱化了台灣民主恆遠的感召力。如今，她仍在總統大位上，自我侷限當一個政黨的總統，所言所行全為了護持民進黨的執政權力與政黨私利。

在此台灣面臨深重的外部危機、朝野政黨對立嚴重、經濟發展只有電子外銷產業獨旺、青年前景黯淡以及民主嚴重衰敗的關鍵時刻，蔡英文應該在剩餘的兩年任期中沉痛反省，努力讓自己成為一個關照全民並整合全社會的總統，成為一個保留台灣元氣與發展潛能的建設性總統。在這剩餘不多的日子，若再不幡然覺悟並且洗面革心，她的歷史定位必與台灣的民主獨裁與民主沉淪齊名。