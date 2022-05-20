今日就是蔡英文就職六周年，但全國民眾沒有任何歡慶的氛圍，在蔡政府文青式鬼扯之無能帶領下，台灣社會諸多問題根本沒有解決，全民只是更加深感無力與無奈！

蔡政府除了無能之外，其獨裁心態也在這幾年的執政當中原形畢露，蔡政府整肅異己，不容任何反對黨的聲音，霸道關掉中天電視台之外，台灣言論自由象徵－PTT，也被 國防部標註為反政府之單位，並被打成「中共同路人」？！蔡政府的種種施政，就是假民主，真獨裁的最佳寫照，不容許任何質疑。

《暴政》此書曾寫到：「真相是什麼?」民眾很喜歡問政府真相是什麼，但大家卻不願意去關心，去抗議，去調查，但唯有願意調查真相的調查者，才能打造一個公平正義的社會！而不喜歡這些調查者與反對黨聲音的領袖，就是潛在的獨裁暴君。2016年蔡英文當選之夜，站上講台的那一刻，她提到政府要謙卑、謙卑、再謙卑的面對民眾，今日看來，這段經典演說也變成經典笑話！

想想上台後的蔡政府，就是在一再利用階級鬥爭形式，轉移其施政不力的輿論焦點，從前年的口罩之亂、去年的疫苗之亂、直到今年的快篩之亂，其最根本的原因就是所有防疫物資數量嚴重不足，但政府未反省其施政不力，還特意啟動媒體獵巫，放出假消息讓媒體去批判反對黨的政治人物，說他們特意唱衰台灣！但攸關人命的防疫物資問題，豈能拿來當作政治鬥爭的工具，但蔡政府玩上癮了，這也將會讓台灣社會持續陷入「特權防疫」的疑慮和抱怨當中，可以預見的，日後的台灣將永無寧日！

其惡質的鬥爭伎倆，也非第一次展現，民進黨政府就在上台之初啟動年金改革，讓社會大眾批判資深退休公務員，逼軍公教與勞工對立，再啟動一例一休與基本工資修法，再讓勞方與資方鬥，幾場改革下來，就是搞成全民皆輸的窘境。

但今日的台灣實情就是薪資停滯，退休年金減半，勞健保調整，油電雙漲，物價通膨，青年失業率飆升，電力的爭議，兩岸議題的不安定，諸多的負面消息，鋪天蓋地而來，但蔡政府並沒有妥善解決的認知，反而更加陷入獨裁的境界！

權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，近年來蔡政府特意高舉「轉型正義」之大旗，開始搜刮俗稱的黨產，卻也陷入了婦聯會黨產疑雲、宜蘭救國團土地強制徵收、假新聞的判讀、政治人事酬庸。「正義，天下古今幾多之罪惡，假汝之名以行」，「轉型正義」本來是追求還原歷史的真相，而非是鬥爭他人與對手的工具，當政府扛著轉型正義之大旗時，就應是以追求歷史真相為己任，而非是將轉型正義視為是選舉的工具與鬥爭政敵的利器，其動心起念已非是轉型正義，而是政治清算為主的欺騙正義。

每天轉開新聞報導，我們所看到的就是藍軍的無能，綠營的霸道，台灣長期以來引以自豪的民主化成果與追求公平正義的經典精神，就在蔡政府拙劣的政治操作與諸多不合理的政策規劃當中，受到了破壞，老年人絕望，青年人失望，忙與茫的無力感，瀰漫在台灣整個社會氛圍當中。可憐的台灣人，竟然還要忍耐兩年，只能期待天佑台灣人！（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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