衛福部醫福會執行長王必勝批評雙北首長對轄區內醫學中心、區域醫院「叫不動」，無法擴大PCR篩檢量能，說在和平日關係好不好有關。有關係就沒關係，在病毒奪走數條人命後，竟成轄區內民眾的生命俄羅斯輪盤，也造成外界嘩然。

醫院是無價生命守護所在，但在現實運作上卻仍相當現實。衛福部掌握健保資源，監督考核，特別預算分配，還有公立醫院內部官僚體系下，一般縣市政府除了手上自有市立聯醫外，轄區內教學中心還有區域醫院，都面臨錢關上兩難，這和地方官又或者病人，平日又或者看診，要不要刻意去經營醫護人脈完全沒關。否則照王必勝邏輯，豈不是看病都要送禮、送錢，還得動用民代關說。

會叫不動，是因為手上沒資源，但是有資源者又為民眾做了什麼呢？日前北市發生疾管署主秘鄧秀如，在該署一通來電指揮下，不用排隊如會員獨享般，插隊到醫院去PCR，鬧成新聞後監測組長周志浩解釋原因，會接觸指揮中心幹部，又說接觸人很多，指揮中心我想是很重要的。若生命與健康在所有醫護人員信念中，都是平等和無價，那其實指揮中心那些當官的和你我一樣，沒有誰尊誰命賤，不知監察委員對此一官貴民賤的特權行為，有何看法呢。不過數月內發生兩位兩歲孩童染疫下，竟命喪在醫療體系內虛耗時間，指揮中心還有臉皮說自己很重要，特權要院方為自己人PCR是合理，只能長嘆：「唉，官啊。」

行政院長蘇貞昌看熱鬧也來胡亂插花，要求醫院PCR降低人流去便民。蘇揆一聲令下，現場名額取消，全得得上網預約，官網公告要做PCR還得拿出自篩陽性證明，本來預約系統開放當日和數日後，現在上網查只有當日，如此先設下高高門檻式的降低人流怪招，標準眼不見為淨的駝鳥心態，當然也讓一堆自篩陽性者跑上街頭。這也就是一些地方政府，會要求自篩陽便可視同確診，然後醫師看診後快速投藥的理由。當台灣還在自亂陣腳，民眾要到醫院PCR還得先達標，確診後又陷入鬼打牆迷宮中去自求多福，新冠新的變種病毒已經登陸新加坡，爛命一條看可否關關難過關關過，這才是許多民眾的中心思想。

（作者為文字工作者 ）