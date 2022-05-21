逐漸走出上海封城的陰霾之後，北京政府正在用盡全力，祭出各種經濟振興措施，彌補封城造成的重大經濟損失。2022年振興經濟將是一場艱困的戰鬥，成敗不只影響11月即將召開的中共第20次全國代表大會，牽動十年一次的重大換屆政治權力重組，更將是全球經濟榮枯的重大關鍵。中國經濟能否在政府拉抬之下重回復甦軌道，是影響全球經濟安危的頭等大事。

中國國務院總理李克強，5月18日在雲南主持了「穩增長、穩市場主體、保就業座談會」，除了雲南省，還有江蘇、浙江、湖北、湖南、廣東、四川、安徽、遼寧、山東等12個省長參加座談，中國經濟總量前十大省的省長都參加了座談會。

李克強召開振興經濟會議，主要就是受新一輪疫情、國際局勢變化等超預期因素影響，中國官方統計的經濟指標，從3月開始明顯轉弱，甫出爐的4月份統計更出現崩跌警訊，部分重點地區的經濟下挫尤其突出。李克強要求與會的各省領導，已出臺政策要儘快落實到位，各地區各部門要增強緊迫感，挖掘政策潛力，看得準的新舉措「能用盡用」，5月份「能出盡出」，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。

李克強的反應極為快速，因為就在雲南座談會籌備的同時，各部會陸續發布的4月份經濟統計，密集出現被《環球時報》前任總編輯胡錫進描述為「怵目驚心」的警訊。

例如先前政府公布3月消費品零售總額較去年同期減少了3.5％，第一季規模以上企業利潤較上一季下降3.8％，為此有20個省及下轄縣市發放消費券來「穩消費」，但是國家統計局在5月16日公布的4月份社會消費品零售總額，僅有2兆9,483億元人民幣（以下同），年減11.1％。如果分項分析，汽車銷售大減是造成衰退的主要因素，隨後上海汽車經銷商協會公布的上海市4月份汽車銷售金額竟然掛零，而且5月份也沒有回升的跡象，國民消費如果不趕緊恢復正常，對於上半年乃至全年的經濟增長將造成沉重的下拉力道。

還有，國家統計局同樣在5月16日發布房地產銷售數據，4月份房地產銷售額較去年同期下降46.6％，累計1至4月份年減29.5％，而中指研究院發布中國前三大房企(碧桂園、萬科、保利發展)1至4月實現銷售額合計約4,226億元，與去年同期相比暴減3,001億元，年減42％。中國房地產市場突然爆冷，即使人民銀行調降存款準備率、引導房貸利率下調，各地方政府幾乎全面施行各種獎勵購房措施，房地產銷售金額竟然以腰斬的速度下跌，跌幅逐月擴大，房地產瞬間冷凍，迫使中央到地方政府都拚命尋找解藥。

其他相關的警報幾乎全面作響，5月17日財政部公布的1至4月財政收支統計，中央一般公共預算收入按自然口徑計算，下降5.7％，地方財政收入按自然口徑計算下降40.4％；人民銀行公布4月份新增人民幣貸款僅有6,454億元，較3月份的3.13兆元暴跌八成，社會融資增量僅9,102億元，遠低於3月的4.65兆元，按月跌幅也是八成。人民銀行解釋非常明確：「近期疫情對實體經濟的影響進一步顯現，疊加原物料等生產成本上漲等因素……」

相較於上述令人膽顫心驚的數字，因為上海封城造成華東地區工廠全面停工，4月份全國規模以上工業增加值同比下降2.9％，以及全國服務業生產指數年減6.1％，沒有出現雙位數的跌幅，反而令人感到欣慰。

「救經濟」已經成為中國政府施政的主旋律，除了李克強親上第一線，《人民日報》也連續多日在頭版頭條報導習近平以下的國家領導人們聯手推動振興政策，穩住市場主體，推動企業在做好疫情防控條件下儘快實現復工達產，切實保障和改善民生，著力穩住宏觀經濟大盤。除此之外，本報周四報導大陸政府計劃重啟「汽車下鄉」政策，給予購車每輛人民幣3,000至5,000元補貼，預計補貼80萬輛，以刺激汽車買氣。

上海封城造成的經濟下挫，剛好遇到美國聯準會調升利率，雙重負面衝擊是全球經濟復甦最大的威脅，作為全球第二大經濟體，中國振興經濟的大作戰是影響全球經濟安危的頭等大事，我們期待中國經濟能夠儘速達成「穩增長、穩就業、穩物價」的三穩目標，重回穩定前行的軌道。