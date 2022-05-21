從經濟力量來看，只有中美兩大強權，日本雖然排名第三，卻不到中國的1/3，歷史上的歐洲列強英法徳義只是中國一個省的GDP，而俄羅斯還不如韓國，只剩中國的1/10，排名第12，幾乎微不足道。

2021年世界GDP前15名的大國（作者盛嘉麟整理/提供）

但是今天談到政治，世界四極就是中美歐俄，歐盟組織鬆散成不了帝國，只是美國的跟班，真正的三極只有中美俄。如果談到軍事，竟然是美國，俄羅斯，中國這樣的順序，俄羅斯是世界第二的強權。

領土擴張太快不及開發

17世紀沙俄東越烏拉爾山，征服西伯利亞後，彼得大帝開始，沙俄向蒙古、黑龍江流域，烏蘇里江以東，和中國西北地區擴張。1741年沙俄宣布擁有阿拉斯加，一直到中華民國時期，蘇聯併吞了我國的唐努烏梁海，二次大戰後奪取了庫頁島、千島群島。

在歐洲方面也不遑多讓，從1922年開始到1940年，俄國兼併了14個周邊國家加入蘇維埃社會主義共和國聯邦USSR，簡稱蘇聯。二次大戰以後蘇聯從波蘭、芬蘭、羅馬尼亞、波羅的海三小國，奪得約60萬平方公里的土地。400年歷史，領土擴張400倍，當時蘇聯面積2240萬3000平方公里，是世界上領土最大的國家。如今俄羅斯面積縮為1707萬平方公里，仍然是世界上領土最大的國家。雖然俄羅斯對吞噬土地有特殊的嗜好，但限於人口不足，氣候酷寒，來不及有效的管理開發，仍然是經濟小國。

GDP是一個國家的經濟規模，財政力量，俄羅斯還不如韓國的18082億，廣東省的19300億，就憑這一點家當要維持一個相當於中國或美國的1.7倍，1700萬平方公里，從北極到黑海，從波羅的海到鄂霍次克海廣袤疆土的國防安全，已經非常不容易。

疆域廣大之外，還要維持強大的陸海空軍及先進的軍事工業，尤其要維持蘇聯留下來的4500枚核彈頭，以及即可啟動的發射裝置，包括彈道導彈或火箭，可以進行遠距離攻擊，威懾敵人，成為霸權，更是讓人驚嘆。

俄羅斯2021年總人口 1.43 億人，人口出生率1.2%低於人口死亡率1.3%，雖然每年有50萬外來移民進入俄羅斯（多半來自前蘇聯加盟共和國），總人口仍然以 0.5%的速度遞減。

就憑這1.43億人的力量，其中約9000萬俄羅斯人，5300萬其他種族，能夠撐起農業、油氣、礦產、資源、科技、軍工、太空、文化、藝術、體育..... 各個領域的超高水準，我們可以想像俄羅斯的教育水準、人口素質，必定高於世界上絕大多數的國家。讓人佩服。

廣袤寒冷交通建設落後

疆域廣袤寒冷，人口稀少，寒冷地帶道路被冰雪毀損，必須年年修護，非常昂貴，加上人口稀疏，行駛的車輛不夠多，根本支撐不起現代化的交通建設。

世界知名超過7000公里的西伯利亞大鐵路，基本上是二次大戰時代的設備，十分老舊。目前全國只有一條高速鐵路，即莫斯科到聖彼得堡，650公里。另一條莫斯科到喀山的高速鐵路770公里，預計2026年才能完工。莫斯科到聖彼得堡的高速鐵路連結俄羅斯第一第二大城，650公里區間只停靠一站，可見沿途人煙稀疏。

原則上俄國幾乎沒有現代化的高速公路，因為維護成本太高，行駛的車輛不夠多。俄羅斯東西橫跨11個時區，幾乎橫跨半個地球，沒有高速公路連接，都是二次大戰時代的公路，而且冰雪泥濘，年年修補，許多不能全年通車。橫跨歐亞大陸的東西運輸多靠空運。

發展民生工業需要氣候溫暖，人煙稠密，距離不遠，才能價格低廉，大量產銷，利潤豐厚。俄羅斯沒有這樣的條件，所以只能維持適應大量遠程運輸的石油、天然氣、礦產、木材、軍工業、農業，基本上維持一個資源大國、原料大國。所以GDP相對落後，經濟不夠發達。

雖然經濟不夠發達，但是國家基本賴以生存的糧食、能源、礦產、森林、軍工，樣樣具備。所以俄羅斯是不可征服的國家，無論封鎖禁運都撼動不了俄羅斯的基本生存條件。所以俄羅斯不是可以用西方的經濟標準，GDP、對外貿易、金融活動，來衡量俄羅斯的國力，更不能判斷俄羅斯的經濟。

西方的歷史喜歡把法蘭西帝國拿破崙征戰俄羅斯的失敗，以及納粹第三帝國希特勒巴巴羅薩行動的失敗，歸咎於俄羅斯酷寒的氣候。其實酷寒不是失敗的主要原因，俄羅斯人保家衞國的堅毅奮戰、不惜犧牲，才是拿破崙和希特勒失敗的主要原因。

以二次大戰蘇聯戰場為例，當時蘇聯全國16-40歲男性人口約2100萬，徵兵2000萬人，幾乎全民出戰。

列寧格勒保衞戰，1941–1944年，蘇聯投入500萬軍民，343萬6066人傷亡。

莫斯科保衞戰，1941年10月1日-1942年4月，蘇聯投入299萬1700軍民，傷亡170萬2234人。

史達林格勒保衞戰，1942年7月17日–1943年2月2日，蘇聯投入250萬軍民，傷亡112萬9619人。

三場戰役，蘇聯以626萬7919人的生命為代價，殲滅納粹軍隊173萬7947人，東線的納粹軍隊在蘇聯戰場的總數305萬人，幾乎傷亡殆盡，實為二次大戰殲滅納粹徳軍的主力。二戰時期蘇聯人口1.96億人，死亡軍民2000萬人，佔總人口的10％，慘烈程度居世界之冠，但是西方主導的二戰歷史故意輕描淡寫，不給功勞。

俄烏戰爭不要輕估俄國

如果以西方的經濟學的數據概念，GDP、國際貿易、股票市場、貨幣金融來衡量俄羅斯，俄羅斯只是一個依賴販賣天然資源的普通落後國家，以國家財力來看，俄烏戰爭俄羅斯很快就被拖垮了。

但是俄羅斯不缺糧食能源，自製軍工武器，軍隊強悍勇猛，不要說戰爭拖個一年半載，即使3年、5年，俄羅斯也奉陪得起。以目前歐洲國家通貨膨脹，能源短缺，歐盟離心的狀況，最拖不起的是歐洲。

以目前美國國內通貨膨脹、貧富差距、債台高築、選舉連連、政黨撕裂的狀況，而拜登政府竟然罔顧國內的嚴重問題，仍然不斷的加碼增援烏克蘭，養活烏克蘭，同時在亞洲瘋狂的進行空口喊話毫無效益的圍堵中國政策，虛耗的美國也拖不起多久。

（作者為中美論譠社理事 盛嘉麟）

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