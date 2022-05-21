繼遼寧艦隊出現在台灣東部、沖繩南方海空域演訓，5月20日稍早第41批亞丁灣「反索馬利亞海盜」3艘護航編隊艦船航經此區之後，當天稍晚日本防衛省統合幕僚監部又緊急發布，其實早上9點共軍還有一艘052C型驅逐艦/151，由西太平洋經宮古島北東100公里海域，進入東海，中共海軍頻頻現身此區，意欲何為？

5月19日東部戰區一艘情報收集船/795，由西太平洋經大隅海峽入東海；20日白天發現東部戰區海軍第41批亞丁灣「反索馬利亞海盜」護航編隊艦船3艘（052D型驅逐艦蘇州號/132、054A型護衛艦南通號/533、903A型綜合補給艦巢湖號/890）；另20日稍晚日本防衛省統合幕僚監部又緊急發布，共軍海軍一艘052C型驅逐艦/151，於當天早上9點，由西太平洋經宮古島北東100公里海域，進入東海。

首先，這艘052型驅逐艦/151（鄭州號）係隸屬中共東部戰區海軍，為5月1日至2日先後與東部戰區海軍054A型護衛艦湘潭號/531，隨著北部戰區海軍「遼寧」號航母戰鬥群共計6艘（含055型驅逐艦南昌號/101、052D型驅逐艦西寧號/117與烏魯木齊號/118、052D型驅逐艦成都號/120、901型綜合補給艦呼倫湖號/901）進入西太平洋之日本宮古島以南海空域進行演練；6至8日與東部戰區海空航空兵組織多批多型在台灣西南至東南一帶空域模擬紅藍軍對抗，及模擬攻擊航母戰鬥群等科目。

7日至15日，依據日本資料發現，大約僅有北部戰區052D型驅逐艦與901型綜合補給艦、平均保持3艘海上戰力，在上述海域對「遼寧」號航母進行戒備及整補任務。可見，原擔任北部戰區「遼寧」號航母的戰鬥群外圍防禦之東部戰區海軍052型驅逐艦/151（鄭州號）及054A型護衛艦湘潭號/531，推測不在「遼寧」號航母附近。

基於，052型驅逐艦/151（鄭州號）及054A型護衛艦湘潭號/531艦上，可配備卡28與直9艦載反潛直升機、東部戰區海軍負責轄區含跨台灣西南海域。8日至15日陸續有卡28機5天、直9機1天頻密出現在台灣西南國際空域活動，不排除有所關聯。052型驅逐艦/151（鄭州號）應是任務結束後，駛返駐地浙江舟山歸建時被發現。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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