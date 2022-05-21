蔡政府上台6年，焦頭爛額，尤其在兩岸關係上，統獨勢同水火，紅綠不共戴天。在此背景下，圍繞敏感議題的所謂「認知作戰」開始大行其道。前一段時間，美國《外交家》雜誌刊文披露中共對台立場在歷史上並不一致，早期曾視台灣人為獨特的民族，甚至表態支持台灣爭取「獨立」。獨派人士自然如獲至寶，奔相走告。國台辦則拍案而起，怒斥相關文章蓄意歪曲。那麼，中共真的曾經支持過「台獨」嗎？

類似的文字其實不勝枚舉，論辯雙方各執一詞，雞同鴨講。關鍵在於，第一，要實事求是；第二，要結合特定情境；第三，要以發展的眼光看問題。比如，「台灣民主國」和台共「一大」、「二大」綱領都被一些台獨學者視為台灣人民爭取獨立的鐵證。的確，「台灣民主國獨立宣言」白紙黑字，有總統、國旗、國璽、年號和首都。但是結合甲午割台的特定歷史情境，台灣紳民發起「民主國」的初衷並非今人所言之「台獨」，而是「遙奉正朔，以拒敵人」。封疆大吏張之洞聽聞「台灣民主國」成立還匯銀30萬兩以示支持。故大陸學者編撰之《台灣史稿》才有底氣得出如下結論─「按照設計，『台灣民主國』名義上為『國家』，實質上屬於中國之下。它的成立是中華民族抗日戰爭的原點及重要組成部分。」

同樣地，台共「一大」和「二大」綱領旗幟鮮明地提出了「台灣民眾（族）獨立萬歲」、「建設台灣共和國」、「台灣獨立」等口號，指導台共並出席會議的中共代表對此也沒有提出異議。已故「台獨」大老史明在《台灣人四百年史》中據此認定台共以「台灣民族」為台灣革命出發點，從而與中國革命分道揚鑣。大陸學者李秘通過對台共綱領理論淵源條分縷析，對革命概念和口號抽絲剝繭，證明彼時台共所說之「台灣民族」並非指全體台灣人，而是特指受壓迫的「台灣人民」；「台灣獨立」也不是從某一國脫離出來，而是從世界帝國主義體系中解放出來；「台灣共和國」更不是領土意義上的主權國家，本質上是各革命階級的聯合政權。換言之，振振有詞的台獨學者只不過利用年代久遠，資訊不對稱，將他們主張的「獨立」、「建國」等理念嫁接到當年的台共身上而已。

即使退一萬步，中共歷史上對「台獨」的態度有所搖擺，也不值得大驚小怪。如同個人，一個組織也會經歷成長的過程，「今日之我否定昨日之我」屢見不鮮。旅日學者王柯在《中國，從天下到民族國家》一書中考證了中共早期的民族政策。受到共產國際的影響，中共一度支持「民族自決」，甚至在蘇維埃憲法大綱中明確承認「各小民族有同中國脫離，自己成立獨立的國家的權利」。隨著日本加快侵華步伐，中共意識到其民族政策可能被日本帝國主義利用導致中國分裂，故不再支持少數民族獨立。新中國成立後，中共作為執政黨更要維護全國統一，於是堅決反對民族分裂。

總之，無論中共早年是真的支持過「台獨」，還是被有心人移花接木，都改變不了中共反「台獨」堅如磐石的事實。獨派人士與其在舊紙堆裡自娛自樂，不如直面嚴酷的現實，負責任地思考「台獨」的命運與台灣的未來。