美國總統拜登終於將戰略重心重新放在亞洲，不僅與東協部分國家領袖在華府舉行峰會，更計畫在訪問南韓與日本期間推出「印太經濟架構」。不過，除了日、韓領袖換人必須好好拉攏之外，東協峰會、印太經濟架構都只是勉強湊數，應個景而已。

東協峰會在華府召開，不僅看起來像是急就章，而且拜登對東協提供1.5億美元的投資金額過於小兒科，也讓與會國領袖覺得美國只是敷衍了事，應付一下東協而已。美國長期認為，每年召開一次的東協組織年會與東亞峰會既無效率也不容易達成效果，這也是為什麼歐巴馬與川普在位時對此兩會都不太熱衷的原因。

的確，東協國家各有各的立場，在美中兩強之間遊走，無意選邊站。大多數東協國家經濟上高度仰賴大陸市場，雖有少數東協國家在安全上選擇向美國靠攏，但在美國撤出阿富汗後，像越南、馬來西亞等國開始覺得美國並不可靠，決定強化與中國的關係。拜登當然知道東協國家不可能與美國共同反中，因此在這次聯合聲明中都是一些空泛的文字。

在亞洲行期間，拜登將提出印太經濟架構。但是，該架構顯然還只是在紙上作業階段，目前還只是一個構想而已。拜登2021年上任後，曾經揚言在美國經濟沒有恢復正常之前，他不會與任何國家簽訂自由貿易協定，或在亞洲參加任何自由貿易經濟體。英國首相強生2021年訪問華府時，要求美國與英國簽訂自由貿易協定，但拜登卻給他一個軟釘子碰。現在，美國經濟尚未恢復元氣，且飽受通膨之苦，拜登卻有意推出印太經濟架構，不啻自食其言。

事實上，與其推出一個尚未成型的印太經濟架構，倒不如加入已有相當規模的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。不此之圖，印太經濟架構要真正具體成形，可能拜登終其任內都無法完成。印太經濟架構的另一個大目標則是在印太四國與南韓成立一個排除中俄兩國的高科技供應鏈聯盟。但是，這樣的聯盟倒不需要非在印太經濟架構之下才能推動。

拜登21日與南韓總統尹錫悅討論成立產業聯盟與供應鏈聯盟，無論他們如何努力，朝核問題恐仍將無解。此外，在23日的美日峰會中，拜登將與日本首相岸田文雄商談兩國合作研發與製造半導體 、美日安保與釣魚台等議題。

值得注意的是，拜登今年的亞洲政策雖然是強化反中連線，但他卻為是否取消對中國產品課徵關稅的問題而大傷腦筋。財政部長葉倫主張全面取消對中國課徵的關稅，以緩解通膨壓力。美國貿易代表戴琪則認為應該保留對中國產品的關稅，以協助美國勞工度過難關。二者都可能影響11月期中選舉的選情。如果拜登選擇取消關稅，則反中的力道必然遭到削弱。若是接受戴琪的建議，則通膨恐怕進一步惡化，更傷選情。

由此觀之，拜登的亞洲政策重心仍是日本、南韓以及澳大利亞，印太經濟架構還只是構想，東協峰會更只是聊備一格，但因形勢緊迫，拜登亞洲政策即使是拼裝車，也只有硬著頭皮上路。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）