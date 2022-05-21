5月是美國紀念亞裔移民貢獻的月份，今年5月除了傳統的紀念活動外，也是拜登政府的外交亞太月。除了剛結束的「美國與東協（ASEAN）特別高峰會議」，拜登還老帥親征出訪韓國，然後到東京出席24日的「四方安全對話」（Quad）峰會，將對亞太戰略有更進一步的表述與作為。

捍衛中華民國主權

美國對北京圍堵的壓力並未因俄烏戰爭而緩解，仍積極打造「亞洲版北約」對北京進逼，以遏制中國和平崛起，維持美國霸權地位。俄羅斯陷入烏克蘭戰事，讓俄國在金融戰、輿論戰與外交戰上吃盡苦頭，美國趁機收編歐盟，擴張北約勢力，重組歐洲格局。

美國這一連串的動作讓北京更加警惕，積極強化國防力量及周邊地區的外交競逐，中美在亞太地區對抗情勢升高，氣氛更加詭譎。解放軍的航母遼寧艦在台灣東部海域操演，美國也有兩個航母戰鬥群齊聚東北亞，一時間戰雲密布，風起雲湧。台灣深陷其中不可不慎，稍有誤判即有可能引火上身，讓人民生命財產付出慘痛的代價，生靈塗炭，哀鴻遍野，成為亞洲版烏克蘭。

面對險峻的國際情勢，確保台海和平應是台灣每一個政黨無可推卸的責任，尤其是執政黨。遺憾的是過去6年來，兩岸關係每下愈況，連美國在台協會（AIT）臺北辦事處前處長包道格在受訪時也直說，對於蔡總統剩餘兩年任期，能否改善兩岸關係「並不樂觀」，只能期盼各方保持克制。

此時，國民黨朱立倫主席即將訪美，這個曾經與大陸共創兩岸「和平發展期」，同時又能與美國維持良好互動的政黨，與美國雖然斷線已久，但面對中美激烈競爭的新形勢，若能在三方長遠共同利益基礎上，提出與蔡政府不一樣的思考與主張，反映台灣人民「避戰不畏戰」的民意與心願，重新建立自己的話語權，就算功德圓滿。

首先，國民黨可以重申延續中華民國與美國「價值同盟」的長久友誼。從太平洋戰爭共同抗日，到冷戰時代反對共產主義，國民黨都是與美國共同價值的盟友。第二，國民黨大可在《中華民國憲法》與兩岸和平發展基礎上展現捍衛中華民國主權的決心。隨著兩岸敵意螺旋的升高與俄烏戰爭對國際局勢的改變，馬英九前總統執政時代的兩岸和平紅利短期內恐難再返，國民黨應該表現務實負責的態度重新檢討國防政策，提出適合的兵役政策與國防採購，表現出捍衛中華民國主權的決心。

延續價值同盟友誼

國民黨也應該向美國表示，台灣不願也不會成為第二個烏克蘭，成為阻擋中國和平崛起的絆腳石。美國不少人想要在台海複製烏克蘭抗俄的「成功」經驗，希望台灣誘使北京不得不發動對台戰爭，讓台灣進行一場「代理人」戰爭，拖垮北京。兩岸分治雖然是內戰的結果，但將近50年台海未見硝煙，中間雖有文攻武嚇的摩擦，但兩岸人民正常往來，並無血海深仇，更何況戰事一起，付出最大代價的一定是台灣人民，絕大多數的台灣人不願樂見台海戰爭。

所謂不會成為第二個烏克蘭，是指北京有長期清晰的國家戰略與多樣的對台政策工具，足以支持其戰略定力，武統不是唯一選擇。中國比俄羅斯擁有更大的經濟實力與區域性軍事優勢，台灣無論在外交空間上或軍事腹地上都難以像烏克蘭一樣取得國際支援，進行長期戰爭，在台海複製烏克蘭經驗不會成功。

中美兩強走向全面軍事對抗，不只是台灣人的悲劇，也將是全球的動盪與傾覆。任何願意對人類福祉冷靜思考的人都不會樂見，正如澳洲前總理陸克文新書《可以避免的戰爭》中所指出，只要雙方理解對方的戰爭思想與意圖，中美戰爭是可以也應該避免的，良好的理解與溝通十分重要。

台灣兼具中國與美國價值觀，應成為中美兩強的橋梁而不是一方的灘頭堡，國民黨要有使之成真的自信，若失去自信，反而受困於美中對抗氛圍，為「反中」搖旗吶喊，國民黨就失去存在的價值。（系列完）