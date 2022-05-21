又逢520，台灣因為新冠肺炎疫情失控，內部一片蕭條、冷清，而在外部，世局巨輪加速滾動，第75屆「世界衛生大會」將於22日召開，台灣連續6年未獲邀請；美國總統拜登20日抵達韓國訪問，展開印太外交攻勢，預定24日在東京正式揭櫫「印太經濟架構」（IPEF），無論是多邊或區域性重大事件，台灣都淪為「局外人」，這些只是外交戰線的挫折。受到美中戰略競爭白熱化及烏克蘭戰爭激化，台海發生武裝衝突機率驟然升高，台灣必須承受戰爭風險與後果，安全挑戰與威脅才是蔡英文總統執政6年來最嚴厲的考驗。

台海形勢正螺旋下墜

美國前印太司令戴維森去年3月警告，「中國將在未來6年內試圖併吞台灣」，時隔1年，在爆發烏克蘭危機後，戴維森堅持這項推估；大陸中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日告訴美國國家安全顧問蘇利文，如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地，以及中方將會採取「堅定行動」維護自身主權和安全利益，「說到做到」。戴維森與楊潔篪的警告不是空穴來風或虛言恫嚇，而是忠實反映了當前台海安全形勢螺旋下墜的現象。

表面上，這是中共達成統一目標及美中極限對抗的必然結果，但民進黨的兩岸、外交政策才是主要根源，極端的「抗中保台」與「親美反中」使台灣在兩岸及外交場域失去彈性與自主空間，將來更不足以因應急劇變化的世界局勢，蔡英文在最後2年任期要領導台灣走向何方？

民進黨再度執政拒絕接受一中概念與九二共識，到蔡英文去年10月國慶發表「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，兩岸關係徹底決裂，再加上美國的中國政策急轉彎，視中共為最迫切、嚴重的威脅，以「競爭對抗」取代「接觸」政策，民進黨則欲借助美國使兩岸關係與外交關係脫鉤，但付出慘痛代價，6年8國斷交，並被排除在重要國際組織活動、區域經濟整合機制之外。

即使台美關係空前友好，美國也無法跨越「一中」紅線，美國國務院更新美台關係網頁資料，刪除了「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等文字，國安會及國務院旋即公開重申，美國不支持台灣獨立，美國政策沒有改變，澆了台灣一盆冷水。

抗中色彩致無緣印太

美國一手主導倡議的IPEF更暴露了民進黨外交政策的嚴重失誤，雖然國務卿布林肯表示，IPEF是一個開放且具包容性，未排除任何人，包含台灣，美國參眾兩院也向行政部門施壓，要求納入台灣，但台灣顯然未被列入「初始會員」名單內。其中理由之一是，若讓台灣加入，IPEF抗中色彩過於濃厚，會導致部分國家有所遲疑，民進黨甘為美國的抗中代理人、急先鋒，在關鍵時刻卻成為參與IPEF障礙，對台灣外交決策者真是最大的反諷。

民進黨的兩岸與外交政策不僅導致對外關係困頓，更威脅台灣安全，特別在俄羅斯2月入侵烏克蘭加劇台海安全形勢惡化。美國參謀首長聯席會議主席密利月初表示，「我們正進入一個更加不穩定的世界，大國間爆發嚴重國際衝突的可能性正不斷增加，而非降低。」這位美軍最高階將領具體指出，中國仍以台灣為目標，並計畫在2027年前具備武力攻台的能力。

多數觀察家評估，記取烏克蘭戰爭教訓，中共對台灣採取軍事行動或許會更為審慎，但無論經濟制裁、軍事威懾、反中聯盟都不動搖中共統一台灣決心，台海的「和平之窗」正快速關閉之中。受到俄羅斯在戰場失利的鼓舞，台灣積極加速採購武器，強化軍備，爭取國際支持與同情，展現不惜一戰的決心，台灣問題「國際化」，台灣「烏克蘭化」似乎已是趨勢所向。

但以今天兩岸軍力已經失衡，中國大陸的國防預算是台灣的16倍，在軍備競賽之後，將更為懸殊，只要點燃台海戰火，就是全面性、長期性戰爭，生靈塗炭，所有建設毀於一旦，將比烏克蘭更為慘烈。

在美國鼓吹之下，「維持台海和平穩定的重要性」成為民主國家的共同語言，但口頭支持與具體行動存在很大落差，民進黨引以為傲的國際挺台聲浪創新高只是假象，不足為恃。中華亞太菁英交流協會在520公布民調，68.5%民眾支持疫後恢復兩岸交流，未來2年化解台海危機並不困難，只要主政者傾聽民意，以蒼生為念。（系列完）