這兩天美國發生了兩起大規模的槍殺案，一在紐約，一在加州。先有一個白人種族主義者跑到水牛城黑人區的超市持槍濫射，造成10死3傷。後又另有一台裔移民跑到加州橘縣一所台灣長老教會，開槍造成了1死5傷的慘劇。

根據警方的初步調查，這兩起槍擊事件背後的動機都跟「仇恨」有關。前者是美國積弊已久的種族歧視，後者是台灣近年來不斷被挑撥的統獨之爭。

這兩起事件，都反映出一個事實：不論在美國或台灣，社會的對立與衝突，在川普與蔡英文上任以後都快速的升高與加劇。前者是以「白人優先」的口號撕裂不同膚色的群族，後者是以「抗中保台」的芒果乾分裂不同立場的民眾。它們在本質上，都是靠著「販賣仇恨」藉以凝固與擴大自己的基本盤，其目的就是為了要贏得選舉。這種病態的民主，正印證了仇恨是最好的動員，「當你無法讓選民喜歡你的時候，便盡量讓選民去討厭你的對手」。不論是川普或是蔡英文都深詣其道，以致於二人最後雖然都贏得了選舉，卻撕裂了國家。

而西方民主政治的設計，每隔幾年就要重新選舉一次。當掌握權力的那一方為了繼續執政，如果任內沒有好的政績，往往就會持續、變本加厲地販賣仇恨、製造對立，冀望藉著民粹式的熱情與信念，猶如宗教般地洗腦動員他們的選民，讓支持者將選舉「聖戰化」。這種仇恨催化到了一個地步，就會變成「非我族類，其心必異」的信仰，進而給了一些極端的激進主義者「人人得以誅之」的合理化的藉口與殉道者的勇氣。因此，在槍枝氾濫的美國，如果政客們不停止煽動，這種受仇恨驅動的大規模的槍傷悲劇，只會不斷地發生。

那麼解決之道在哪裡呢？我們無法寄望一個掌握權力的人能夠有一天突然醒悟，去實踐「民為貴，社稷次之，君為輕」的烏托邦民主，因此「制衡的力量」與「選民的覺醒」是唯一的解決之道。如果我們還相信民主制度是一個最好的政治體制，那麼我們應該要反省，如果因為你的沉默與縱容，造成了一個無可制衡的政府，這是國家之幸還是不幸呢？如果一切反對的聲音，都被打成是掌權者所認定的價值的背叛者，這是民主之幸還是不幸呢？如果你無法接受自己的想法可能是錯的，那麼民主的意義何在呢？如果你拒絕尊重、理解別人為何會有跟你不同的想法，那麼民主的真諦到底是什麼呢？

仇恨是一種病毒，永遠沒有解藥，但是善良可以搭橋，讓我們一起渡河。選舉不是一場聖戰，你同文同種的血肉之親不是你的敵人，要記住你是一個手握選票的選民，不是一個持槍的戰士。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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