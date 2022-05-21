《韓非子．難勢》，人有鬻矛與盾者，譽其盾之堅曰：「物莫能陷也。」俄而又譽其矛曰：「吾矛之利，物無不陷也。人應之曰：「以子之矛，陷子之盾，何如？」其人弗能應也。

上面是韓非子比喻矛盾的深意，我的淺意是，矛與盾原本是既衝突也合適的兩種武器，端在使用的人之心態與格局：心態平常就是矛盾兩樣器，功能兩樣情，意在武之和，不在武之利；格局遠大就是矛盾皆器，矛不在攻，在備而不用，盾不在守，在攻防兼備。

上述是我對矛盾的詮釋與理解，透過這樣的研究途徑與論調來寫作本文，希冀對已陷入膠著與嚴峻的兩岸關係，有一些放緩與舒活的生機。有助兩岸朝茅塞頓開的氣象前進，不為已見、己利、己機所困，解開兩岸矛套作對之繩之索，盾失和合之機之會，是為本文之意。

兩岸關係從頭到現在，一直都存在著一些矛盾，而這些矛盾恰恰是，困擾、困頓兩岸發展的窒礙。列舉以下三項矛盾，分別說明、分析如後：

一、定義上的矛盾：重主權、輕治權的象徵性矛盾爭議

兩岸分裂分治已73年了，期間的紛紛爭爭，不勝枚舉，多不可算。重點在，對主權的爭議各有主張與堅持，憲法定義上，中國主張，即所謂中華人民共和國政府將「一個中國」原則表述為「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」這是大陸標準的三段論說法。但事實上，台灣早就分割在海峽的這一邊，中國怎麼也管不到。

台灣執政的民進黨則主張，現今世界上「一個中國」就是中華人民共和國，台灣是一個主權獨立的國家，國號目前為中華民國。即所謂的「一邊一國」或者一中一台，一邊是代表中國的中華人民共和國，另一邊則是代表台灣的中華民國。中國認為這是台獨表述，絕不接受，不排除（斥）武力解決台灣問題。

上述兩岸各自主張的一個中國原則的表述，只是主權爭議的問題，淪為各說各話，自有態度。進入到實質的問題是，治權的實際管轄與治理問題，這是最實際也最直接的問題，但在兩岸而言，卻都想輕輕帶過，不願意進入核心看待與對待。

問題在，呼喊主權有意識形態的象徵性麻醉群眾的意義，可以HOLD住民意，而輕治權，可以省卻雙方爭鬥不下的意識形態的認同爭執問題，即治權所及都是當前實際管轄得到的事，無須爭奪，除非戰爭奪取，否則無處理此事的問題，何必無事惹塵埃，自找麻煩。這就是我們認為，輕治權的象徵性矛盾所在。

二、法律上的矛盾：法律上的主權範圍，是結構性矛盾

這個問題是憲法層次的問題。其實也是所有矛盾的關鍵所在，必須從兩岸的憲法層次來看與解讀：

（一）可靠網路資料指出，1982年，中華人民共和國首次在憲法序言中納入一中政策。2005年，制定《反分裂國家法》，正式將一個中國政策法律化。中華人民共和國政府認為國民黨統治集團退踞台灣以來，雖然其政權繼續使用「中華民國」和「中華民國政府」的名稱，但它早已完全無權代表中國行使國家主權，實際上始終只是中國領土上的一個地方當局。

上述大陸這種說法，雖然是憲法上的官方法律態度，但實質上卻盍各言爾志，大陸有憲法，台灣有辦法（因為只有中華民國憲法），所以你有憲法，我有辦法，誰管得著誰啊！

（二）可靠網路資料指出，李登輝政府時期，政策上略微鬆動，在憲法增修條文中，承認中華民國政府實際統治範圍，只限於台灣地區或「自由地區」。中華人民共和國政府，實際統治範圍稱為「大陸地區」或者「中國大陸」。在法理上，不承認中華人民共和國政府以及他們宣稱對中國的主權，但在現實上，承認中華人民共和國在其領土上，擁有實質統治權力，是個政治實體。

因為國際社會廣泛接受中華人民共和國的「一個中國原則」，中華民國政府參與國際組織時採用「務實外交」等不同手段，以「中華台北」或「台澎金馬地區」等名稱來參與國際活動，不宣稱自己是唯一中國。在政黨輪替之後，不同政黨對於一個中國路線有不同解釋。當前民進黨執政，他的主張就是台灣對一個中國原則的清楚與實際解釋與定義。

上述大陸與台灣（中華民國）在憲法這個層次的問題，其實是結構性的問題，因為雙方的憲法根本不同，就不存在有談的空間，也不會有退讓的理由可據，最多就是，在原則上不放棄，主張上彈性而不拘泥於剛性憲法的限制，重在實務的活絡與靈動可用為主。這也是兩岸在法律問題上的務實而又嚴謹地靈活處理事務問題。法律問題沒有轉圜餘地，被結構性地綁架而畫地自限，這其實是問題之鑰，有必要開啟緊鎖之門，為僵局找到突破之道，是為上策。

三、實務上的矛盾：統獨爭議下的事實矛盾的難分難解

上述說明並分析了兩岸在定義上、在憲法上的矛盾，就是要讓本段的實務矛盾，得以延伸出兩岸的問題糾結，與非理性地主觀與理性地客觀如何對撞。而產生主客觀均需本於主體，也要跳脫桎梏而釐清客體的宏觀之面，這是本段所要說明、分析與發揚之要點所在。

兩岸問題的矛盾，說穿了就是統與獨的問題。先說大陸統的問題，統對中國而言，是幾千年前的國家統治的概念與實作的歷史複製的問題。主觀而言，大陸是要以14億人統一2400萬人之勢，來壓倒這個統獨之路的駱駝之最後一根稻草，但問題在於，駱駝與稻草的分野何在？台灣是駱駝嗎？大陸是稻草嗎？這恐怕是哲學也釐不清的問題。重點在，統獨問題在兩岸其實都各有青睞之人，亦有反對者。這沒有對錯的問題，而是意識形態的問題，各有支持的千秋與喜好，都值得尊重。

再看台灣獨的問題，客觀來看，統獨在台灣早期聞獨就起雞皮疙瘩，現在獨在台灣有一種叫「天然獨」的聲浪在起伏之中。根據最新民意調查關於台灣未來前途，最新民調（台灣民意基金會在2022年4月17日至19日做的調查，2022年4月26日媒體報導），有52.8%民眾認為要台灣獨立，僅11%民眾認為要「兩岸統一」，另有22.4%民眾是期盼「維持現狀」。

就上面民調而言，台灣未來要獨立，已是民間社會的主流民意所向，過去所謂的「台灣人希望永遠維持現狀」的統獨宣傳口號，已不攻自破了。而國際視聽也將對台灣趨向獨立的聲浪，會進一步地重視與觀察。就此而言，這個民調應該是壓倒統一的一根重要而沉重地稻草，大陸必須正視以對，而不是視而不見。

這也是兩岸關係矛盾的最關鍵與最直接的核心問題所在，大陸無庸置疑地須完全重視與對待，否則，獨立不只是獨力，而是台灣民意的大趨勢，大反撲。

總之，從定義到法律面都看得到兩岸的矛盾所在，但最重要的是近53％台獨支持度，才是兩岸矛盾的稻草與駱駝的問題所在。進一步說，台灣民意已經表達了，獨立與壓垮兩岸關係的最後一根稻草的距離不遠了。而這也是民進黨與蔡英文敢於挑戰疫情、國民黨、共產黨的理據所在。

直接說，兩岸關係的矛盾大概僅剩下統獨問題而已，其他都剛好而已。套一句流行語，關於我可能讓你很意外的Point，53％的台獨支持度，才是兩岸關係矛盾的重中之重啊。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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