民國38年（1949）8月14日清晨，感覺輪船不搖晃了，走出艙底到甲板上，平興輪正在高雄港外拋錨等候入港。高雄港的港口並不很寬，可見有船隻進出。領港人登輪後，平興輪才起錨駛入，停靠10號碼頭。看見一位穿著土黃色風衣的人，對我們揮手，就是長姐偉平的夫婿林任緒，當時正在陸軍總部軍需處任職。

等我們一行9人下了船，他正好發揮了他的軍需專長，雇了一部牛車停靠岸邊，裝下了我們的7大件行李，連同他分坐牛車兩側共10個人，掌牛人坐最前面，趕著牛向高雄火車站前進。

我們家鄉也有牛車，但家鄉的牛車，僅有兩個大木製輪子分置兩側，輪子上鑲了鐵皮；長得啥樣呢？建議到博物館看看始皇陵出土的二輪車，就差不多啦。而我們坐著的牛車，是4個輪子，後面兩側各有一個像大汽車輪胎的輪子，輪子表面包覆著輪胎橡皮，舒服多了；前面兩個較小輪子，安裝在一旋轉機構上，供旋轉並兼承重之用；在這四輪之上是一個木板平台，其面積較之二輪牛車要寬敞得多。

雖然都是牛車，卻是改進版；我第一次看到四輪牛車，較家鄉的二輪牛車，進步多了。突然聽到「嗚」的巨響，原來是港邊的貨運火車經過的汽笛聲，看到火車轟隆經過，我們幾個鄉下老土兄弟，第一次看到火車轟隆前行，那不是萬馬奔騰嗎？竟情不自禁地鼓掌起來，嘴裡叫喊著： 看到火車了！

那時的高雄，碼頭附近是水泥路，一離開港區到達市區，就是石子路，沒有柏油或瀝青路面，但相當平整，牛車步行其上，還算穩當。突然大黃牛停步不前，掌牛人很有默契地跳下牛車，在車下拿出糞鬥，牛尾高翹，原來要拉牛大便啦，糞斗要接個正著，馬虎不得；然後再把牛大便倒入車後一個糞桶中。故馬路上牛車不少，但沒汙染，明顯是日治時期日警鐵腕建立的規矩。

家鄉的馬路，常不平整，亦常見牛、馬糞便，不免想起孫中山先生常說的一句話：中國人是太自由了。牛車的得的得的向前行進，經過了五福四路，看到百貨公司；再向前走，看到高雄火車站；快到火車站前面時，才出現柏油路面。姐夫招呼掌牛人把行李托運，買了高雄到台中的慢車車票，大家等候坐火車前進台中。

慢車車廂內人並不多，大致都有位子坐下。是非字型木板椅，一排坐四個人。車內有小販叫賣零食。我學到的第一句河洛話（客家人所指之閩南語）是「鴨卵」，因小販手中拿著已煮熟的鴨蛋，我用物對音，發現和客語的鴨卵，音雖不同，但用字相同。

我很想學會河洛話，而到台中入學後學校就規定說國語；民42年18歲入海軍當兵，軍隊中又規定說國語，70多年以後的今天，我的河洛話水準，仍停留在「鴨卵」階段。但我在初抵台灣的那一天就發現，沿途國語都可順利通行，這可比我們家鄉厲害多了。後來我在台北市建國中學上高中，旁邊就有個國語實驗小學；慢慢我知道，在民32年（1943）11月開羅會議後，確定了中國將收回台灣時，在重慶的國民政府，於民33年（1944）4月17日，成立了台灣調查委員會，為光復台灣做了最起碼的準備工作。

1978年11月23日教育部長朱匯森頒發匾額給何容先生，表揚致力推動國語文教育。（朱立熙攝，中時檔案照）

民34年（1945）10月25日，是國民政府正式接收台灣的日子，台灣省行政長官陳儀，派長官公署參議魏建功先生（北京大學中文系，曾師從周樹人、胡適、蔡元培、陳獨秀等，原任國府教育部國語會專門委員）籌建台灣省國語推行委員會，魏的副手是何容先生，台灣至今猶存的《國語日報》，即何容先生創辦。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】