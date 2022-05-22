2016.12.30

這是第五次在Anna替我準備的房間裡醒來。

明亮的陽光，是一如既往台北的好天氣，門外她和老公兩人不時輕聲交談和低笑。

廚房的鍋內咕嚕咕嚕燉煮著，「學會煮滷肉飯是成為地道台灣媳婦的標準哦!」nna一邊認真翻炒著煮料一邊打趣我。

Anna是我第一次旅行台灣落腳台北的民宿主人，靠近市府便利的交通，客廳超酷的投影電視，和我同齡交流無障礙的她，一切都合我意。

我又剛好是個懶得折騰戀舊的人，從此她的家變成為我在台北的家。

見證她從孑然一身到兩人形影不離再到三人共享天倫之樂，時間真是個賊。

很多人問我為何一而再去台灣，只因這是一個承載太多故事有溫度的地方，每一次飛機降落桃機那一刻眼淚定會滑落。

兩年前的3月終於和台灣男友說了再見，幾天後踏上他從小生長的那片土地。臨行前對相隔一片海峽那頭最多的瞭解不過食物很好吃、台妹很嗲，還有那部讓我幾遍翻看的《我可能不會愛妳》。

當時只想來到他的城市，走過他走過的路。

我曾設想過隔了一彎淺水的生活會有何不同，可是一切就像自己生活的城市，熟悉而又陌生。

對於連東南西北也分不清的自己，離開「總統府」時向工作人員求助前往「中正紀念堂」的路，那些年過半百自覺自願成為義工的阿伯阿嬤，講解歷史時眼神閃爍的是不服老的光芒吧。

阿嬤，謝謝妳陪著我走了一小段路反覆叮囑我到達中正的路。

Hey，陌生的女孩，謝謝於我反方向回家的你拿著手機陪我找到回民宿的路。

不好意思啦駐地xx的店員們，趕在打烊時才趕來，帶著海洋氣息滿滿好料的生魚片丼飯，和一句「沒關係你慢慢吃 飯不夠可以添」，暖暖地填飽了我的肚子和心。

打狗領事館的阿姨，你還記得那個擁抱嗎？在我參觀結束時你拉著我對我說「妹妹啊 一定要記得拿門票蓋章哦回去乘車不用付錢餒」。

妳說這是再平凡不過的小事，可是我的擁抱也是真心。

The map of Taiwan.(作者提供）

阿美麻糬工廠的大嬸妳有去買跟我一樣顏色的口紅來擦嗎？我們兩個拿著口紅討論半天真的是很好笑欸。

高雄的小黃司機大叔，你知道那句「妹妹啊剛剛不知道你住的地方這麼近啦 繞路多餘的錢沒算你哦」，讓我在大陸也經常對別人提及嗎？儘管是我沒有告知地址完全在先。

在平溪，你告訴我「我也是外籍嫁到台灣 這沒有什麼 愛你的人不會介意 你要對自己有自信你很棒」，阿姨你知道你害我當時差點眼睛濕潤好嗎。

因為一張ok繃和一瓶水迸濺火花的星巴克小哥和海關人員，下次有緣再相逢，我一定會把寫有聯絡方式的紙條塞給你囉。

欸 711和全家的飲料櫃這麼多飲料是要逼死有選擇困難症的我嗎？說好的只喝水不喝飲料呢？

欸 台灣的男生可不可以不要台灣音這麼好聽，不要笑起來這麼溫暖，我已經搭捷運不敢抬頭看你們惹。

欸 生魚片每次都切這麼厚這麼鮮甜真的沒有關係嗎我是吃得很爽沒錯啦。

欸 小黃司機們你們也太會聊天很犯規知道嗎 我本來就不捨得下車才故意坐在前面想打屁。

那些「哪有你回家了還讓你付一分錢道理」的朋友們每次被我敲詐吃飯不說還聽我一整頓飯下來都在那碎念靠北，也真是辛苦妳們，謝謝你們每一次在過海關時對我打出這一句「歡迎回家」謝謝你們對我每一次來台灣的照顧和愛。

從不吝嗇每一句「謝謝你」，不猶豫任何一次應該伸出手的幫助，人與人之間信任很難，也很簡單。

我爬過象山步道領略過101的美，累得差點要了我的半條腿，我吹著環太平洋的季風於你一起看過陽明山上的星星，當然怎麼能少了台灣啤酒。

我在四下無人空蕩的馬路上坐在機車後座大喊大笑過， 我也接過在景安公園旁大哭時你遞過來的紙巾， 在你的眼中看見倒影。

我親眼目睹過101是如何被美到燒的煙火包圍環繞， 200多秒在我心中 永難忘記。

熟悉到五條捷運路線切換自如， 聽到我說出「去士林夜市不是在士林站下車 而是劍潭啦」還有那句「摩天輪不算美 旁邊的薇X才算狂哦」傻眼的對方， 我很得意。

睡到自然醒悠悠出門吃個brunch 再去711買杯咖啡邊和台灣朋友一起「靠北 殺小 北七哦」像在地人一樣生活過。

我曾在台北和高雄有過酒酣耳熱時的悸動 ，那些是無數次夜晚想起都會令人臉紅心跳的回憶。

我對台灣的想像和你一樣， 隔了一彎淺水的距離又如何， 吹過的風 走過的路 追過的夢 是前途未知的你 ，追著你 像春風十里 不問歸期。

你的生活是我遠道而來的風景， 要學會珍惜。

每一次去台灣時都告誡自己都要最有禮貌 ，希望能通過微小的幫助和舉止改變對岸不怎麼良好的大陸印象 。

也許現在兩岸關係錯綜複雜 政治的現狀根本無法三言兩語可以達成一致 ，

有人存在的地方就會有歧異和質疑， 但我始終認為這與百姓無關 ，

台灣有它的不完美和令人遺憾 ，這並不阻礙我每一次奔赴的腳步 。

享受一個人完美就要允許不完美的存在 ，這才算真的愛不是嗎， 就像愛情。

希望有機會踏上這片島嶼的人能用心感受這裡的人有多可愛，

感謝曾經一切的溫柔對待（鞠躬

祝福台灣越來越好❤️

（方圓）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）