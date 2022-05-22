2022年2月美國拜登政府公布首份「印太戰略」，拜登政府版本的印太戰略共有十大計劃，其中包括：主導印太經濟構架、提升威懾力、加強東協團結、支持印度持續崛起與區域領導地位、四方安全對話機制（Quad）、擴大對日韓合作等。基於此，5月12日拜登與東協領導人會議之後，旋即展開上任一年多以來首次的印太之行，首訪南韓與日本。拜登訪問日本與南韓期間，正式宣告推出印太經濟框架之外，還要在日本召開四方會談。

這場精心策劃的印太之行目的，除了打造綜合性威懾安全網絡，為美國重新獲得全球權力中心鋪陳之外。至於對台海問題，這次拜登與日本首相岸田文雄會談結果，也關乎美日同盟立場與台海安全，值得關注。

隨著俄羅斯攻打烏克蘭開始，許多評論將台灣與烏克蘭相提並論，尤其是日本的感受特別強烈，日本總是擔心台海緊張情勢，憂心台灣被中國攻擊，擔心一旦爆發台海衝突，中國襲擊台灣，美國在日本的基地可能會受到中國的先發制人攻擊，因此可能會阻止美國對台海衝突的干預行動，又或者中國可能趁機入侵釣魚台。

由於日本中國因為釣魚台衝突目前暫時無解，導致日中關係尚未有轉圜的餘地，再再讓日本芒刺在背。此次拜登訪問日本之前，前首相安倍晉三多次呼籲美國改變對台戰略模糊，日本要求美國清楚表態，願意協防台灣，安倍的憂慮除了台海問題之外，當然也包含了日本與中國在釣魚台領土主權上的衝突問題。

這次拜登訪問日本，象徵日美同盟反對任何通過使用武力改變東海、南海與台灣海峽現狀之外，也代表美日同盟不會讓中國有機會對台灣或者釣魚台使用武力之藉口，未來仍會持續密切協調行動。

除了釣魚台衝突，印太地區局勢的發展以及美日同盟與中國關係，取決於台海安全與穩定。目前美中日都不打算在領土主權問題上讓步。在此情況下，美國要把印太局勢正常化，要在印太地區建立整體的集體安全防衛系統，結合區域盟國共同思索出一套相對應的戰略、預防性措施，這確實需要一個明確態度，發出強烈威懾訊息，這也是拜登訪問日本韓國的目的之一。

除此之外，美國與印太盟國還必須維持政治經濟軍事戰略合作，維持各自的主體完整性。最近印太區域國家大門紛紛重新開放，美國開始尋求機會之窗，透過印太經濟框架擴大與其他國家對外貿易與投資，解決彼此經濟危機。

尤其是確保半導體供應鏈穩定，這次拜登訪問日本韓國，披露美國新的印太經濟計劃，日本韓國美國可能就聯合研究與生產半導體達成協議，以確保在緊急情況下（台海危機），美日韓要成為世界上最大的半導體製造商供應鏈體系。

台灣半導體身為全球生產重鎮的角色，美國印太經濟框架自然也是台灣爭取合作計畫目的之一，也是美國確保台灣獨立自主的舉措，建議台灣政府應該積極爭取加入。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※