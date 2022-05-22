在2025年「東南亞經濟共同體」的目標年之前，今年1月開始運行的RCEP（東協＋中日韓澳紐），以及5月中旬於華府舉行的「東協-美國特別高峰會」，對於亞太區域政經形勢的發展，影響至為深遠。

首先，不同於傳統高峰會的「聯合聲明」，美國與東協此次的「聯合願景聲明」，以及雙方今年11月還要提升到「全面戰略夥伴關係」，值得探討。在八位國家元首聯袂出席的高峰會，美國提供1.5億美元給東南亞十國，金額之少，實在罕見。相較於美國國會通過援助烏克蘭的400億美元，對照「聯合願景聲明」裡面，沒有提到「中國」和「俄羅斯」、但有「南海」的字眼，意味著這是東南亞國家專注於地區事務的最大公約數。

其次，值得探討的是，拜登總統將於11月安排東南亞之行。其背後原因應是，柬埔寨是今年的東協ASEAN輪值主席國、印尼是今年G20主辦國）、泰國是今年亞太經合會APEC主辦國。由於美國的期中選舉是在11月8日，而今年東協高峰會將會在11月的11～13日舉行，G20在同月15～16日舉行，APEC（21個成員經濟體）在同月18～19日舉行，拜登總統屆時的東南亞之行，將足以初步檢驗去年所提出的印太戰略和亞太經濟架構的成效。

再者，區域性經貿組織對於東南亞的影響，莫過於RCEP。「遠親不如近鄰」， 基於地理位置和歷史機遇，從1967年的五個反共國家開始，發展到1999年的十個國家，東協（ASEAN）在2007年簽署東協憲章，採取「共識決」的決策機制。其終極的目標是（2015年底確立），希望在2025年成為「東南亞經濟共同體」（AEC）。就在東協憲章到追求2025願景的發展期間，2010年和中國大陸啟動的「東協＋1」，無疑是一個重要的轉折點。而最後的區域經貿談判結果，就是今年1月起，正式運行的RCEP（區域全面經濟夥伴）。

為數6.5億人，東南亞十國年輕的人口結構，以及蓄勢待發的經發展態勢，一直按照自己的步伐與節奏。在2019年6月定稿的「東協對於印太的展望」（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific），基於東協和印度太平洋區域的互補共榮，其所標示的主要項目包括：海事合作、東協2025連結性（connectivity）、以及聯合國永續發展目標2030。

此其中，和東南亞經濟密切相關的是：「美國援助-東協區域發展合作協定2020～2025」，尤其是對於中小企業網路品牌（brands online）的智慧財產權保護，以營造友善的數位環境。美國國務院在2021年8月4日的新聞稿指出，提倡美國和東協的數位經濟發展合作、綠色經濟的公私協力與永續經營、以及美國-東協智慧城市夥伴關係。

對於東南亞國家，2020年底簽署的RCEP，歷經去年各國國會的合法化過程，今年起的啟動運行，是十年努力有成的開花結果。也因此，美國從去年開始倡議的印太經濟架構（IPEF），沒有在今年5月美國-東協高峰會獲致共識和承諾，仍有待拜登總統到訪南韓（5月20～21日），於5月22日與23日在日本，正式宣布明確的計畫和方案。

對於土地面積最大而且人口達到2.8億、今年G20主辦國、明年東協的輪值主席國，印尼總統佐克威，在白宮由拜登總統獨自邀約會面，可見美國對印尼格外的重視。加上和中國大陸有南海領土爭端的越南，經濟高度發展的新加坡，以及人均國民所得1萬美元的馬來西亞；這些國家有各自的想法，因此在RECP和印太戰略間的政策選擇，勢必有不同的決定。

但無論如何，「二鳥在林，不如一鳥在手」。相較於RCEP的一鳥在手，未來的10年、20年、30年的階段性發展願景，具體而務實。對於東協國家而言，發展區域更大、範疇更廣，新的印太經濟架構之未來成效，尚在未定之天；因此，還不如持續耕耘「美國援助-東協區域發展合作協定2020～2025」，在2025年的東南亞經濟共同體成形之後，賡續協助並提昇東南亞國家在數位經濟、綠色/環境、氣候變遷、人工智慧的研究交流合作。