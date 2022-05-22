疫情不斷延燒！隨著台灣確診人數居高不下，雙北與中央近日砲火不斷，先從醫福會執行長王必勝稱「雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院」，再到林鶴明嗆雙北首長「一通電話能解決無須政治口水」，既為中央護航、又反攻雙北首長，惟執政黨拚命博版面的結果，恐怕只會是全面自損！

首先就法理層面來看，地區醫院與教學醫院本就屬衛福部管轄，連衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎醫師也「認證」王必勝的說法，但正因為王必勝說的沒錯，才更顯示衛福部就是私心自用。理論上面對第一線民眾的是地方縣市政府的衛生、民政單位，在醫療部分衛福部雖為總控，但更應該讓各醫院配合地方政府，迅速應對疫情！如此說法，不正代表中央就是留有一手？

在台北市長柯文哲陸續設立北士科、木柵、中正紀念堂的「車來速」後，由蔡英文親自拍板、衛福部高調表示與三總合作在松山機場增設篩檢站，陳時中一句「台北市很忙，不敢勞煩」雖然酸度破表，但明眼人都知道，PCR篩檢量能問題在實驗室而非前端樣本採集數，此種作法硬再調派本就吃緊的醫護人力開設篩檢站，更坐實了中央就是抄地方答案、譁眾取寵罷了。

疫情爆以來確診人數不斷飆升，加上快篩試劑不足與中央法傳系統（Trace）狀況頻傳，正如新北市長侯友宜表示屢次呼籲，中央都置之不理。如果真的是一通電話就能解決，為何各地又會出現「快篩劑排隊之亂」？為何中央法傳系統不斷卡卡，又需要唐鳳出面救援？如果唐鳳能解決，衛福部為何一開始不請其出手就好？如此拖延時間又浪費公帑，難道民進黨不應交代清楚？

防疫政策一改再改、疫情居高不下，從缺快篩試劑、缺藥、缺居隔單再到防疫保單之亂，每一項都是中央拍板亦已造成大量民怨，面對每日確診數、死亡數節節攀升，中央應與地方全力配合，迅速應對任何狀況，若只還注重政治口水戰、形象宣傳戰，讓染疫者及病歿之家屬情何以堪？

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