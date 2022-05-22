俄烏衝突自爆發之日起，其地緣政治和國際經濟意義就迅速蔓延到整個歐洲。戰事帶來的心理衝擊、難民潮造成的社會壓力、油氣供應風險引起的生產和生活成本攀升，加上公眾對於自身安全的擔憂與關切，令歐洲各國遭遇到前所未有的生存危機，因而也形成了前所未有的反俄共識。無論是在聯合國大會的譴責俄羅斯的決議投票上，還是在美國/北約、歐盟分別召集的緊急峰會上，絕大多數歐洲國家同仇敵愾，一致採取對俄制裁、對烏援助的立場。「時來天地皆同力」，歐洲認為，俄烏之戰危及全局，是當前最大的政治。儘管中國不是直接涉事方，但由於中俄關係的特殊定位以及中國對俄烏衝突採取的立場，便在歐洲的「政治正確」視角里有些大逆不道。換言之，歐洲正處在對俄「狂怒時刻」。在歐俄關係「子彈橫飛」的背景下，歐洲方面不僅無心談什麼中歐合作，甚至看中國的眼光都不正常了。所以，中歐關係受到一定冷落和連累，這已是事實而不是假想了。

接下來的問題是，「中歐關係還有必要和可能變好嗎」？

答案一是總體肯定，具體則取決於雙方的智慧和努力。從大的方面來看，中歐仍在存在諸多的重大的共同利益，比如維護全球穩定和發展的多邊機制，應對重大公共衛生災難、氣候變化和促進綠色發展等緊迫挑戰，開拓雙方市場、投資和產業互補的新空間，加強數字經濟和智能技術有序、安全開發與應用及成果共享，促進非洲、拉美等第三世界國家的持續發展和安全等。實際上，上述重大利益已經規定了中歐關係的基本面與共生性，但歷史的複雜性往往使人們在做出具體判斷時發生錯覺。就當前的具體情況而言，歐洲方面，特別是歐盟和主要大國能不能在對華問題上少搞誅連，多做「加法」，不僅是對其戰略自主意志、能力的重大考驗，也直接關係到世界向多極化發展還是集團化對抗的重大抉擇。

答案二是要看中國和歐洲能不能堅持做到「求同存異，管控分歧」。世界上矛盾無時無處不在，事物之間差別、不適既是常態，也是統一運動的動力和本源。國際關係中的「統一」過程不能以強權、蠻力達到，即便達到也難以持久，這已經被無數歷史事實所證明。歐洲自身的一體化過程也表明，即便用經濟、社會、法律和政治的繁複程序統一各成員國的制度身份，但仍然無法徹底同化其文化特性和具體差異。自2019年以來，歐盟就將中國視為「體系性對手」。在俄烏衝突的刺激和美國的煽動下，歐洲人固有的「自我中心」傾向可能加劇，更容易將中國歸於異端文化身份，給中歐政治分歧打上「專制與民主的對抗」標籤。如果歐洲人在對華關係意識形態化方向越走越遠，那麼管控中歐分歧的難度也無疑會越來越大。

答案三是要看影響中歐關係前景的幾大因素如何演變。首先，俄烏危機加劇了「歐洲主義」和「跨大西洋主義」兩條路線的鬥爭，目前後者明顯佔上風，但持續一段時間之後則未必如此。中國一貫支持歐洲團結自強，始終對歐合作持開放態度，可以耐心地等待歐方態度從「甚囂塵上」到「塵埃落定」的轉變。其次，俄烏衝突可能長期化，也將導致歐洲內部激進與理智兩種主張此消彼長、反覆博弈。這一跌宕起伏的過程將產生什麼樣的歐洲國際秩序觀、治理觀和合作觀，其對外適應度與務實性如何，都將決定歐洲作為世界戰略一極的興衰。中國正在加快推進國內統一大市場建設和國內國際「雙循環」方略，持續加強對歐亞、亞太區域夥伴的吸引作用。客觀而言，中歐在金融、貨幣、產業鏈、新技術等領域開展合作的緊迫性更加凸顯，或可帶動歐方作出相應互動與調適；再者，中國對歐制約能力和效果有所改觀，這裡的「制約」專指在處理歐洲干涉中國內政核心和敏感問題上中方的意志力、精準度和有效性。經過幾十年的發展，中歐關係內涵獲得極大的豐富和擴展，存在廣泛的相互利益。利益有彌合分歧的作用，也會讓人患得患失。如今，中歐實力接近，但雙方關係並不平等，歐洲有些人總是要擺出「高人一等」的姿態教訓、干預甚至要挾和懲罰中國，轉變這一狀況不能靠鬥氣，但無疑取決於中方如何「有理、有利、有節」地開展鬥爭。（作者為中國社科院歐洲研究所研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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