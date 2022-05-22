國民黨「突襲」式徵召張善政參選桃園市長，引發輿論譁然，更掀起朱立倫故意等羅智強辭職才宣布徵召的所謂「陰謀論」。

羅智強是吃了秤砣鐵了心，非要參與此場硬戰不可，他辭了黨職、辭了公職、連桃園的房子都買了；而黨主席朱立倫也是｢秤砣碰鐵蛋｣來個硬碰硬，非要阻絕他這條路不可，提出在地化、民調說，而羅智強也都一一克服，但計畫趕不上變化，變化趕不上一通電話。

目前檯面上國民黨有幾個能稱得上｢戰將｣的？羅智強是吧！張亞中是吧！但這兩位｢戰將｣的下場是？儘管他們很會打仗、儘管他們很令民進黨頭疼，但朱立倫不可能用他們，因為這會掠奪了他的風采、妨礙他2024的千秋大業，羅智強早應該想到這點。

話說回來，如果朱立倫沒有打壓羅智強，就要提出證明並且為自己的舉措補償，譬如提羅競選桃園市議員或下屆不分區立委，不過以羅的個性都不會答應，他也不會脫黨跟張善政硬幹，他唯一的出路就是自己選立委，他不用朱立倫施捨，藉此民氣可用的機會逆風高飛，選民終會還他公道。

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