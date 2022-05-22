第75屆WHA今天在瑞士日內瓦召開，就算美國總統和國務卿都立法發話了， 再加上13個邦交國向大會提出「邀請台灣以觀察員身份出席WHA議案」，台灣最後仍被拒於門外，又吃了一次閉門羹。

美國總統拜登在5月13日簽署編號S.812《要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案》，美國國務卿布林肯亦於18日發出一紙聲明，強烈主張WHO邀請台灣作為觀察員參加本屆WHA， 現在這結果，代表美國再怎麼聲援仍於事無補。

雖然美國此舉，給了蔡政府大內宣的機會，但蔡政府究竟有沒有認真想過，為何自2017年台灣在WHA就再也不得其門而入？不就因為沒了九二共識以及那張未完成的答卷！要言之，萬事俱備，只欠東風，東風就是中國大陸。針對台灣參與WHA，大陸已經表明，民進黨執政以來，將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。

正如馬英九所言，台灣通往世界的捷徑還是要經過中國大陸，蔡政府捨中道而不由，妄想另闢蹊徑，事實證明完全行不通。何況，台灣遭受新冠肺炎疫情之亂，口罩、PCR、疫苗、快篩試劑、特效藥，一路都缺，單日新增感染確診病例數逼近10萬，高居世界之冠，醫院更是人滿為患，民眾怨聲載道，還有何值得拿出來說嘴？要去WHA示範些什麼？未免貽笑大方。

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