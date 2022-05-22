第75屆世界衛生大會（WHA）22日至28日在瑞士日內瓦召開，外交部說全球已有71個友好國家的行政機關、立法部門及跨國議會組織表態支持台灣參加，但終究無法叩關。蔡政府早知這是不可能的任務，仍藉此搞大外宣，不斷自傲台灣防疫成就的背後，卻無視這波本土疫情海嘯未到就已逾500人死亡的現實，顯然還在自嗨。

520前夕，自詡「有政府、會做事」的行政院長蘇貞昌，端出不少政績，稱台灣去年的經濟成長率創下11年來最高，人均GDP也首次超過3萬美元，吹捧在蔡總統的領導下，經濟成長屢造佳績，甚至今年還為軍公教加薪，幅度是25年來最高。

蘇揆不愧是民選後在任最久的行政院長，懂得柿子挑軟的吃、話撿好聽的說，完全沒提到蔡英文執政6年來，全台房價漲幅24.7%，政府打房愈打愈貴，年輕人更買不起房子；而物價大漲，更造成去年全年「實質經常性薪資」年減0.04%，為5年來首度負成長，加薪趕不上通膨，這有什麼好吹噓的？

反倒是民進黨的高官們，領著納稅人付的薪水，不僅可以買房換屋，還有能力揹負上千萬的房貸，甚至有人新增債權，借貸800萬元給女兒，看在小老百姓眼裡，蘇揆口中的經濟成長，集中在少數人身上，箇中滋味自是五味雜陳。

這還不打緊，WHA召開前夕，台灣單日本土確診數已拿下全球第一，衛福部長陳時中仍不忘投書國外媒體，宣傳台灣「科技防疫」做得多好。但一個法傳系統塞車惹得民怨沸騰，還被新北市長侯友宜罵了1個月，中央才決定另推其他系統替代，想想這般「成就」若真的搬到WHA上來談，這樣自嗨的「新台灣防疫」模式，恐怕才會讓全球傻眼。