為因應2050淨零排放新形勢，行政院大幅修正2015年通過的《溫室氣體減量及管理法》，並於今年4月21日送立法院審議。立法院社福衛環、經濟、財政、內政、交通、教育及文化等6大委員會組成聯席會議，密集審查兩天，於5月12日完成審查，同意更名為《氣候變遷因應法》，但總共62條法條中有26條遭到保留，等候政黨協商。

細讀法條後，我認為新法對於我國排碳大戶──台電公司，大開方便與優惠之門。

新法修正案第28條規定，中央主管機關得分階段向直接排放源之所有人徵收碳費，「其所有人非使用人或管理人者，向實際使用人或管理人徵收。」說穿了，這個法條免除了台電為發電而排出大量二氧化碳、甲烷等溫室氣體的直接責任，因為作為「非使用人」，台電向中央主管機關繳納了碳費之後，轉身可向電力使用者，亦即全國的工廠、住家、電動車的使用者等徵收碳費，亦即，將發電衍生的碳費負擔全部轉嫁給消費者。

環境保護所秉持的「汙染者付費」在此轉換成「使用者付費」，難謂公平！我國發電政策由經濟部制訂，能源進口與發電事業由國營企業寡占，人們除了申請電力、繳交電費外又能如何？人民有不使用台電電力的自由嗎？

新法修正案第8條規定：「為推動氣候變遷因應及強化跨域治理，行政院國家永續發展委員會（以下簡稱永續會）應協調、分工、整合國家因應氣候變遷基本方針之跨部會事務」。上網查考該委員會的實際運作情形，其委員會由36位委員組成，政府首長、學者、民間社團代表各占1/3，每年召開一次委員會，另有工作會議不定期舉行，上次召開是去年5月5日，已經超過1年沒有開過會。這樣一個鬆散的委員會能當此大任嗎？

為達成聯合國訂定的永續發展目標，該委員會設立17個小組，事多力分，並獨樹一幟另加一個我國獨有的「非核家園」目標。既然氣候變遷因應工作主要由這個委員會整合制訂，未來將「核能發電」列為能源轉型的機制之一，已屬結構上之不可能。

該法第25條規定事業機關得向主管機關申請核准取得減量額度，日後減量成果經主管機關檢驗核定後，可移轉、交易與拍賣。想像一下，未來台電公司「煤轉氣」，必能取得許多碳權。台電可視市場行情將碳權移轉、交易與拍賣，真是穩賺不賠的好生意、好公司。

根據環保署《2020年國家溫室氣體排放清冊報告》揭露，我國2018年能源燃燒所直接排放的二氧化碳約為1億9千公噸，占全國所有排放源約90%；其他溫室氣體甲烷占94%，氧化亞氮占98%。為達到我國的淨零排放，首要目標應是改善國家能源結構吧！敬請政府好好轉型能源政策，就饒了辛辛苦苦、年年碳盤查的大小企業吧！

（作者為前環保署署長）