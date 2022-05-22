印象不遠的「全球晶片荒」如今恍若昨日夢，至少智慧手機不搶晶片了！中國手機市場近日集體巨幅萎縮，說是因為「戰爭烽火+抗疫封城」的低迷氛圍停滯了消費意願，上億支新手機市場就此消失，確實也不為過。

當然真正的原因，還是在全球各地民間此刻均困頓在「通膨緊、物價高、油電貴、失業升」四大牢籠，以往每年歡騰滿足去追逐流行時尚新手機的消費浪潮，早就被徹底澆熄了。

只是，被迫「熄火」的還有台積電！從不久前「多國搶邀設廠、動輒兩岸觀瞻」的全球當紅炸子雞，如今英特爾、三星搶訂單、搶客戶，股價也腰斬逼近3成，這種翻轉與動盪的幅度早已不是「流年不利」可以形容。

「護國神山」正在遭遇的衝擊是一項警訊，指出了「中美全面競爭」並未讓台積電地位據此水漲船高。相反地，台積電位居半導體全球戰略地位，使得美國政府更是全力加速扶持英特爾，力求半導體晶片產業重新在「美國境內生根」的態度鮮明且絕對！

最近美、韓兩國的半導體市場，上下游合作越發緊密，高通等重要客戶竟無視台積電在技術與價格的領先而「全面轉投三星」；再加上中國手機市場的萎縮前景，這讓台積電被外資「提款殺出」的低迷股價之餘，再蒙更多利空烏雲。

很難想像這座巨穩神山，倘若今後也將開始「面臨掙扎」！這兩年台積電被迫陷入中美對抗的地緣政治，科技巨人無法擺脫政治「陰陽兩界」糾纏，最初外界大多天真以為美國將會「待之如上賓、呵護若明珠」，避免台積電倒向中國的友善招手。

不料，即使台積電答應赴美設廠，也依然處處被英特爾「架拐子」，自家機密領先的「技術、市場、客戶」清單，美國政府也都想持續「介入並控制」。最令人傻眼的，則是台積電屢屢被列入「兩岸開戰」的兵推分析，美國軍事思路中主張「必要時摧毀台積電」，以避免關鍵技術落入中共手中的人，竟然不在少數。

俄烏戰爭開打以來，泥淖纏鬥看不見終點。「制裁」俄羅斯的各種路數，蝴蝶翅膀攪動了全球「能源、原物料、貨幣」的所有上下游，形成處處黑洞漩渦，輾轉也吞噬了台積電在內所有科技產業的市場穩定。

台灣被全世界視為「下一場戰爭」的高風險地區，今後美國無論拜登連任或川普上台，台積電今後6年的發展之路，倘若沒有跳出框架的布局思路，幾乎註定逃不開「地緣政治動盪」的飄搖命運！

最近除了赴日本設廠的進度猛進，台積電也評估是否受邀前往新加坡設廠。即使台積電「跨國運營」製造、生產、管理相當繁瑣，半導體還更需要建構國外當地的上下游產業鏈，但顯然「繼續死守台灣」的竹科、南科已經不符合今後的生存與浪潮。

台積電最終無法抗拒，自身被迫成為一個「政治詞彙、軍事詞彙」了，因為科技再也不只是「產業／經濟」，如今正在成為「軍事／國力」的最核心位置！如同一念之間，馬斯克的「星鏈計畫」就正式踩入了俄烏戰爭，今後恐將長期面臨俄羅斯的報復甚至暗殺。

台積電這座「護國神山」恐怕也即將「轟隆起身」，彷彿進擊的巨人，開始尋找地球上能夠「遠離硝煙」的國度分散棲身，至少一定得要甩開「與民進黨執政共存亡」的可悲命運！