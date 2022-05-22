西洋棋中的「皇后」，可以直走、橫走，還可以斜走，是西洋棋中唯一能八方行走、功能最強、最能保護「國王」的棋子；可是這回她居然出現在象棋中，這盤棋該怎麼下，正考驗著國民黨。18日國民黨中常會徵召張善政競選桃園市長就像是「象棋盤中出現了皇后」！

2012年筆者借調到行政院服務時間快屆滿之時，張善政進入政委行列中督導科技部門，我們曾有一段較頻繁的互動，可用「博學多聞、溫文儒雅」來形容他。

我說他是「后」，不全然是因他曾經擔任韓國瑜的競選副手，而是因為他在政府擔任過政委、首任科技部長、行政院長，也曾在多所大學任教，這些都可證明他直的、橫的都可以走；此外，他在企業界多年，頗受好評也得獎無數，這不就是說「他也可以斜著走」。重點是，功能強大的皇后掉入象棋盤中，是可以整合指揮原有的棋子，還是令原本混沌不明的局勢更為混亂？

原本國民黨在這盤象棋中，有攻勢凌厲可直走、也可橫走的「車」，也出現了戰術靈活，能在網際中穿梭的「炮」，當然還有盤據一方的「相」與戰「馬」。很不幸，這些不可或缺的棋子，在國民黨手中就是難以整合，因為每顆棋子都想去「將軍」，幹掉對手的主帥。妙的是，對手主帥還沒出現，這些棋子似乎已亂成一團。

也許黨中央認為這次是拿回桃園的大好機會，尤其是黨主席和桃園還有千絲萬縷的情結，「有良田美池桑竹之屬，有企業林立百工興旺，更是阡陌交通國家門戶」，在輸不得的命題下推出張善政，期以快刀斬斷車馬炮的糾結。然而，這霹靂之舉是否也會帶來楚河漢界的決堤，導致「西出都門百餘里，六軍不發無奈何」？

當然，這不是第一次了，國民黨每次敗選不都是因為「家變」或「不團結」嗎？難道還要再來一次刻骨銘心嗎？尤其最近疫情急速上升，執政的民進黨面對這波疫情不僅亂了套，也被自己的失措搓破了「超前部署」的神話，桃園的防疫漏洞更不在話下。在民怨高漲之際，突然國民黨宣布張善政選桃園，一下子不少媒體聲量移轉到國民黨身上。

皇后正式登場之前，不論是否和基層及棋盤中的車、馬、炮溝通過，拍板的時間總該審慎規畫。況且在520前夕，原有許多人要聽聽蔡總統如何給個交代，何以台灣從抗疫第一變成確診第一？國民黨此際卻給了親綠媒體一個炒作的題材！且別忘了，能把自己的大事化成小事，把他人的小事吵成大事，是誰的專長呢？

國民黨在過去執政的歲月中，從老蔣的反攻大陸解救同胞，蔣經國的三民主義統一中國，到李登輝的特殊國與國，這個凝聚黨員的核心論述已隨著大形勢而調整。「知己知彼百戰百勝」，如今國民黨在野，如何重建「己」以爭取更多國人的認同，乃當務之急。距離選舉還有一段時間，國民黨該怎麼下這盤棋，讓皇后斜槓出一片新天地？！

（作者為國立台灣大學退休教授）