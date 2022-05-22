5月20日，美國總統拜登開啟其入主白宮後的首次亞洲之行。在上任後近一年半才親身趕赴被其視為「戰略要地」的東亞地區，其中固然有新冠疫情肆虐、國內事務掣肘以及俄烏衝突變局等諸多因素，同時也體現出華盛頓當局已為此行做足「前期功課」。基於過去中美兩國之間多次的接觸乃至摩擦，拜登政府對中政策框架已基本明晰，而「印太戰略」更是其重中之重。透過此次亞洲之行，拜登政府希望進一步把白宮的各類預期投射至現實，並向世界再次發出信號——美國的戰略重心仍舊置於「印太」。

拜登總統此行目的地首選韓國與日本，其戰略訴求很明顯：維繫和擴大與這兩國間「堅固的盟友關係」。目前，韓國保守派總統尹錫悅剛剛執政，而日本首相岸田文雄也僅掌權半年多，兩者均以不同方式向美國表達出強化同盟關係的意願，拜登總統在此時的訪問其實也是「順勢而為」。除與兩國領導人舉行會晤外，拜登總統亦同澳大利亞和印度首腦展開對話，再結合此前剛剛舉辦的「美國-東協」峰會，拜登政府此輪「外交攻勢」幾乎囊括了其「印太戰略」構思下的所有關鍵參與者。

在諸多議題中，拜登團隊此前反覆提到並計劃於此次出行期間啟動的「印太經濟框架」（IPEF）備受矚目。這一概念首次出現於2021年10月東亞峰會期間，而後在2022年2月美國白宮公佈的《印太戰略》和5月商務部長雷蒙多的講話中得以被進一步闡釋。「印太經濟框架」主要聚焦深化美國和「印太地區」國家在基礎設施、技術規則、供應鏈、數字經濟和能源等領域的合作。藉助該框架，美國嘗試填補其「印太戰略」中的經濟缺位，從而與中國深化全領域競爭，這也令該框架被打上了明顯的「排他性」烙印。考慮到此行拜登總統高調訪問三星公司晶片廠，高科技必將是貫穿此次出訪期間的關鍵議題。

同樣引人關注的則是拜登總統將在訪日期間參加由日本舉辦的第二次QUAD線下首腦峰會。這一由美國、日本、印度和澳大利亞於2017年共同重啟的、以安全為「樞軸」的四方對話機制至今已經歷了五個年頭，其間進展與矛盾並存。目前，該機制涉及的議題涵蓋從新冠疫苗分配到新興技術協作等多個領域，被美國視為一個「首要的區域集團」。然而在一些具體議題方面，四國之間仍存在不同程度的分歧。

除上述議題外，包括朝核問題、新冠疫情等均是拜登總統此次出訪的重點，同時也是美國賴以推進其「印太戰略」的關鍵。儘管如此，在俄烏戰爭的陰影的持續籠罩之下，拜登總統此行出訪東亞仍面臨各類制約與挑戰。一方面，正如美國智庫CSIS副總裁馬修·古德曼所述，任何被拜登政府安撫的盟友都會多問一句：「我們能夠得到什麼好處？」在貿易壁壘並未有所緩解的前提下，任何國家難以委曲求全，去單方面接受拜登政府專注於勞工權益和環境保護等議題的政策。另一方面，印度微妙的態度或將成為美國「印太戰略」多邊體系中的不穩定因素。近期俄烏戰爭期間，日本和澳大利亞堅定站在美國一方，但印度則因與俄羅斯存在軍事貿易關係而更為謹慎。對於拜登來說，如何調和相關矛盾，從而令其更好地為自身戰略服務，才是此行的要務。

總的來看，拜登總統此次趕赴亞洲，意在夯實「印太戰略」，更為推動「制華遏華」。然而，這種推動東亞地區陣營化的「二分法」仍難以被廣泛接受，在中美之間選邊站向來不是區域國家的上策，更難以契合當今世界安全與發展需求。（作者為中國社會科學院美國研究所助理研究員）

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