國民黨18日召開中常會，會中正式通過徵召國家政策基金會副董事長張善政參選桃園市長，圖為主席朱立倫（圖左）高舉張善政手臂以示勝選決心。（資料照/粘耿豪攝）

恐怕除了少數人與張善政自己外，對國民黨「暴衝式」的提名張善政為桃園市長候選人的因由與內情，都是滿頭霧水、摸不著頭緒的。說「暴衝」，其實是一點都不為過的，因為自從羅智強宣示即將投入桃園市長選戰以來，被點過名的，除了羅智強外，均為桃園在地人，而稍早朱立倫也公開宣布過，將甄拔當地的優秀人才，張善政既不是在地人，又從來未在此前哨戰中現過身影，就這麼如九天玄女般凌空降落，當然引起不少人驚駭與反彈。

以張善政的學經歷而言，無疑是個相當不錯的人選，尤其是他較為內斂、穩實的性格，在政壇上也少有樹敵，算是少有的國民黨中能孚眾望的人選。但是，在前無所承、旁無所濟的情況下，貿貿然就來個大翻轉，由於時機上的失當、協調上的失靈，恐怕不但不是華麗的轉身，而是帶有相當程度的彆扭與拙劣的。

姑不論張善政在民進黨強敵的環伺、民眾黨的分食下，能否如朱立倫所願的順利光復桃園市，光從桃園在地的議員、里長，乃至許多民眾的反對聲浪中，就可以窺知張善政如果想要打贏這場選戰，恐怕將面對的難關，是超乎他所想像的，而且牽一髮而動全身，對國民黨已經岌岌可危的2022選戰，所難以避免的骨牌效應，更可能嚴重到無以復加的地步。

張善政近年來其實已經算是淡出了政壇，如今重作馮婦，一片憂國愛民之心，雖是精神可嘉，但等於是讓自己陷入到進退兩難的泥淖中，為自己製造了許多難題。

以目前的情勢來說，張善政如果婉拒徵召，全力輔佐未來的桃園市長人選，是一條思路；但是，既已答應了朱立倫，且已公開宣布了，可否如此出爾反爾，不但辜負了朱立倫，而且也為自己留下人格上的污點？這是第一個難題。

如果張善政義無反顧，願意挺身而出，為國民黨衝鋒陷陣，自然也是一條思路。但是，如何擺平羅智強、呂玉玲、邱奕勝及桃園在地人的憤懣，則又是一道難題。這一難題，絕對不是在臉書上說聲抱歉，或者自承疏失就可以解決的。畢竟，連行政院長都當過的人，又曾作過副總統候選人，連事前的協調、溝通都做不到，這是難以說服人心的。

如果張善政決意參選，所面臨的將是一場前所未有的硬仗，幸而勝選，則一切盡在不言中；但如不幸落敗，則張善政必然成為眾矢之的，不但會招致許多嚴厲的批評，很可能連自己一生的清譽與政治前途都一舉葬送了，而陪葬的，不止是桃園市民，而是整個國民黨。這又是第三個難題。

如何化解這幾個難題，化危機為轉機，這就是對張善政的智慧最嚴厲的挑戰了。眾議以為三顧茅蘆、躬身請益，就可以尋得諒解，我覺得是把事情看得太簡單了，這點，從許多議員婉拒請益、避不見面，以及呂玉玲的憤怒、羅智強的「走出黨派」來看，就可知道是窒礙難行的。

當此之際，且容我野人獻曝，提出一策，以供張善政參考。張善政可以公開宣示，表明自己有參選的意志，但婉拒直接徵召，而將自己納入民調的候選人之一，讓所有有意參選的人，各憑實力、政策，在立足點的平等上，公平競爭，既不辜負朱立倫的舉薦，又可以撫平其他人憤懣。爾後是誰出線，其他人就傾全力加以輔佐，對國民黨、對張善政、對其他有意參選的人，以及對桃園市民，或者可以有「四贏」的可能。而更重要的是，將可以挽回國民黨幾近兵敗如山倒的瀕危局面。

「時乎時，不再來」。張善政選錯了出場的時機，但此時猶有一個可能足以再創局面的時機，當斷不斷，反受其亂，這就看張善政的政治智慧了。（作者為退休大學教授）

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