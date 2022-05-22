國民黨主席朱立倫六月美國之行引發關注。其實國民黨2016年失去政權後，就與中美兩方處於「準失聯」狀態。當初國親兩黨在野時設在華府的聯絡機構，在馬政府八年執政後己人去樓空；另一方面，國共長期建立的溝通管道，也在國民黨敗選被貼上「親中」標籤後，因「投鼠忌器」而無法發揮應有的功能。

烏克蘭戰爭帶動「國際大氣候」和「兩岸小氣候」的變化。「新冷戰」時期的中美競合關係，取代了「冷戰」時期的美蘇競合關係。其它的「利益攸關方」，被迫在大國關係變化中，找尋自已立足的最佳位置。例如，拜登政府為推動印太戰略，極力爭取東協成員支持；但多數東南亞國家認為，「居中而立，左右逢源」才是其最佳選擇。

美國是影響兩岸關係最重要的外部因素。美國基於地緣政治利益考量，不會輕易放棄台灣；但會以「戰略模糊」處理「台灣問題」，避免與中共的競爭升高為衝突。中共站在民族復興的戰略高度，也不容台灣從中國分裂出去；但會持續強調「和平統一」，避免與美國兵戎相見。

中美戰略競爭日益加劇，台灣的處境恰似「兩大之間難為小」。台灣期待從美國獲取安全保障，但「遠水救不了近火」；台灣也不能「捨近求遠」，放棄與對岸改善關係的機會。目前民共互不來往，兩岸關係呈現「外弛內張」的狀態，兩岸隨時存在因誤判而「擦槍走火」的危險。

政黨以取得執政權力為目標，雖身居在野地位，國民黨必須在大陸政策方面與其它政黨作出區隔，提供人民不同的政策選擇。國民黨擁有國共長期累積的互信基礎，可以運用與對岸不同層次的對話與溝通管道，使兩岸關係有轉向「談判代替對抗」的可能。

面對台灣內外形勢的變化，國民黨應「務實」和「務虛」並重，為自己的角色做出最符合「民之所欲」的定位。這次法國總統大選打破20年來政權輪替的常態。馬克宏勝選連任是其「中間偏右」路線，獲得許多「含淚投票」者的支持。法國民眾擔心「極左」和「極右」的政策主張，會危及國家目前迫切需要的經濟繁榮和社會穩定。

台灣標榜實施民主政治，但政黨惡鬥經常窄化理性問政的空間。我們希望台灣朝野政黨能從國家整體利益出發，尊重對方提出不同的政策主張。二戰時泰國因內部「親日」、「親美」兩股勢力的「戰術性妥協」，成為唯一未遭日軍戰火摧殘的東南亞國家，甚至戰後還以「戰勝國」姿態獲得日本的賠款。雖然泰國的靈活手段被譏為「牆頭草」，但卻保留了國家生存發展所需的元氣。

「惟智者能以小事大」，希望台灣政治人物擁有足夠的智慧。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

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