國民黨中央「突襲」徵召張善政選桃園市長，不但引發桃園基層、在地人士的炸鍋反彈，也導致黨內與支持者的錯愕質疑；眼看情勢愈演愈烈，黨內團結面臨潰堤，張善政與黨祕書長黃健庭、黨主席朱立倫相繼公開致歉，張善政說「是我疏忽了，對不起」，朱立倫則表示「所有的責難我都會一肩扛起」。姑且不論朱張黃三人的致歉是否不痛不癢、行禮如儀而已，最大的問題是，朱立倫能否痛定思痛，真正了解為何此次會犯下不該、也不必犯的錯誤癥結何在，並且有效避免不再誤判形勢、自亂陣腳。

把手上好牌打成危局

無論從人選、理由到方式，朱立倫丟出的這顆變化球，全都充滿矛盾和爭議。除了張善政以其形象、資歷，獲得較為正面的肯定之外，後兩者都遭到極大的責難與反彈。最慘的一種說法就是，朱此舉根本是「一桃殺五士」，包括魯明哲、呂玉玲、萬美玲、羅智強、甚至連張善政都被搞掉了。

說白了，真正的問題其實不在於空降與否、民調高低乃至人選是誰，而是基於什麼樣的邏輯與判斷，竟然會採取這麼一種粗糙、甚至是粗暴的方式，把手上的好牌硬生生打成危局？按照黨中央的說法是「思考過程未顧及地方人士可能反應」，可是除非政治智商零蛋，或是不把相關競爭人士當回事，乃至把黨中央自己的威權看得過高過重，否則怎麼可能如此輕忽？

所謂「即使有人反彈，頂多也只能說朱立倫手法粗糙」的說詞，這種還迷信由上而下的威權，對黨內民主、程序正義既缺乏自知之明，也沒有溝通協調的認知與技巧，未來恐是藍營在桃園由可贏卻淪敗的主因。退一步來說，藍營若因此而敗選，朱即使想卸責也絕無可能；即使勝了，過程中的內耗一樣也深深值得檢討。

現在黨中央致歉了，可是外界馬上就會反問：一、為什麼是張善政先致歉，整盤局變突襲徵召，張善政又犯了什麼錯？這難道不會讓人覺得是朱立倫躲在後頭，拿張善政當擋箭牌嗎？

二、朱要搞突襲式徵召張善政，或許真有不足為外人道的隱情，但要嘛是訴諸輿論，以公眾的力量逼退羅智強與在地人士，要嘛透過比較細緻的私下操作勸退其他競爭者，怎麼也想不到於公於私都沒有，竟是如此翻桌強過？而且事發至今，無論是公開或私下放話，黨中央也都沒有任何「迫不得已」的說法！

縣市長與黨中央切割

三、朱立倫此舉最糟糕的還在於被「矮化」成是為了「卡羅」，而且是等到羅智強辭了台北市議員以後才動手，但從正常的人情義理來論，朱對羅有那麼的「深仇大恨」需要這樣不成比例的對付嗎？在國民黨屢被看衰且氣弱之際，如羅智強這樣的戰將被珍惜重用猶恐不及，又怎可能被刻意打壓至此？可是朱如今卻被冠上這樣的惡名，當初又怎會不注意而放任外界的合理懷疑呢？

除了羅智強、桃園在地等局內人的憤怒難平、情何以堪之外，原本就被外界認為「另有所圖」，始終未放棄布局總統大選的朱立倫，在處理各縣市提名更應有全局考量，何況如桃園這樣頗有勝算的六都戰區；此番「徵張」就如他首任黨主席時「換柱」般的突兀，此舉絕非只有桃園在地的反應而已，而是影響到更多黨內同志、支持者乃至中性選民的觀感，處理得好壞，不僅影響對他個人的評價，更攸關選戰與黨的全局。

朱立倫去年10月回鍋掌舵黨中央後，初嘗陳柏惟罷免案通過的刪Q勝利，接著就在四大公投、中二補選、罷昶案重重跌跤。從當年的「換柱」到回任黨主席後，今年以來在四大公投落敗後的記者會閃避不見人，以及為了備戰年底選舉，國民黨宣布成立「中央選舉提名委員會」，侯友宜、盧秀燕、黃敏惠等黨內地方諸侯要角卻公開婉拒，使他本來想打的「團結牌」，頓時豬羊變色，再加上這次「徵張」引發的爭議，朱立倫不僅面臨弱勢領導的危機，更屢次遭到判斷失準的抨擊。

但朱立倫看來並不願只作被動防守的弱勢黨主席，而想把自己與他認為的黨內要角綁在一起，當個成敗在此一搏的強勢黨魁；問題是黨主席應該是幫助黨成長壯大的火車頭，而不應該是隨時可能出狀況的不定時炸彈，如此當然也怪不得黨內各縣市長要與黨中央若即若離、自謀生路了。