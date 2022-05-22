台灣公共治理的最大問題就是，當專業碰上政治，無不甘拜下風，乃至棄械投降。隨著疫情急速攀升，自詡為「防疫模範生」的台灣卻加快腳步迎頭趕上歐美染疫大國，且超英趕美的結果讓台灣每日染疫人數躍居世界排行榜的首位。以台灣名列前茅的醫療專業水準與先進優質的公衛與健保制度，卻在這場舉世矚目的防疫戰爭中落入被動挨打、左支右絀的窘境，其主因仍在於過度的政治算計凌駕了專業考量，才導致眼前瀕臨失控的局面。前衛生署長楊志良厲聲批判蔡政府「官僚殺人」，雖顯激越聳動，卻非言過其實。

自2019年末出現的新冠疫情，已在全球蔓延逾2年半，台灣民眾從排隊買口罩到排隊做PCR檢測，從缺疫苗、缺藥物到缺快篩試劑，從防疫破口到全面社區傳播，從醫院急診室擠爆求診者到中重症病床數吃緊，無不打臉擅長「網軍治國」的民進黨政府，其信誓旦旦的「超前部署」只是被戳破的美麗謊言，原來事實證明是不折不扣的「落後瀆職」。

最近雙北市長齊聲炮轟中央流行疫情指揮中心一意孤行的行政作為，充分反映民進黨政府只顧己黨政治利益與選舉布局，輕忽全民染疫風險與相應防疫措施的自利心態。果不其然，依賴網軍與哏圖堆砌起來的防疫神話，在疫情海嘯來襲時瞬間崩塌。防疫期間最重要的防疫資源不僅患寡且患不均，資源分配的唯一原則是「綠營優先」，因此疫情最嚴重的雙北獲得的防疫資源，反而遠不及相對輕微的桃園、高雄。

在醫療量能迫近臨界點的雙北，侯友宜、柯文哲兩位市長不斷向中央苦求「以快篩陽性視同確診」，以減輕基層醫護巨額的工作量，卻遭防疫指揮官陳時中以「若偽陽而被隔離，恐有侵害（自由）人權之虞」予以拒斥。然而習於「順時中」官威的指揮官，恐怕對人權一知半解，生命權是一切人權的根源，人命都沒了，還談什麼自由？

至於居隔單取得的問題，因攸關民眾請假與申請保險理賠的權益，卻因法傳系統經常阻塞卡當而必須藉由人工處理，其曠日廢時的牛步化早已讓民怨沸騰，在雙北市長歷經月餘的嘶聲吶喊後，蘇內閣終於慢條斯理地推出一套「確診個案管理系統」來取代原有的法傳系統，但其成效如何仍屬未定之天。

正當雙北市民深陷染疫風暴之中，位居廟堂之上的綠營高官念茲在茲的恐非改弦易轍，重新擬定有效的防疫策略與行動方案，而是如何將防疫失策甩鍋給非綠執政的地方政府，乘機打擊在野黨派並創造年底選舉的有利條件。

日前衛福部醫福會執行長王必勝暗諷雙北市長平時應該和轄區醫院保持良好關係，才不會叫不動醫院；柯P反批王的認知錯誤，強調醫療事業有其神聖性與特殊性，與關係好壞無關。接著民進黨副秘書長林鶴明點名雙北市長不打電話解決問題，卻用政治口水來表演。惟侯市長隨即反駁已打無數電話給中央指揮官，但問題卻未獲解決。

近日指揮中心與三軍總醫院合作在台北松山機場設立大型篩檢站，越俎代庖的搶功意味十分濃厚。陪同行政院長蘇貞昌親臨現場視察的阿中部長，似乎在向市民宣示這是他參選台北市長的起手式。小英總統則於就職6周年前一天，捨去雙北的疫情重災區，選擇到新竹市視察「居家關懷中心」，雖然3天後到了新北，但不是去看疫情，而是參加民進黨的黨職選舉。

對於外界質疑蔡總統視察地方疫情卻不到雙北，她還在臉書解釋，曾致電兩名雙北的醫生請他們協助提升醫療量能，看似想要解決問題，但明眼人都知道這是故意找錯對象的表演秀罷了。難怪新北市政府會質疑，這是刻意割稻尾的行徑。

蔡總統說，防疫最後關鍵時刻，中央地方都要一起來合作，互相補位把防疫工作做得更好。但觀察她的行為卻言行不一，這樣中央和地方又如何能攜手解決問題呢？

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）