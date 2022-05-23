知名影音平台Netflix台灣臉書粉絲專頁為「快篩之亂」發出哏圖，借韓劇《還有明天》註解「風吹日曬還是買不到」來比喻快篩一劑難求的窘境。事實上快篩試劑從稀缺防疫必須物資，至被綠委高嘉瑜踢爆比國貴上3倍，演變迄今要不是藍委鄭正鈐、林思銘等人連袂踢爆這內舉不避親的醜事，委辦採購合約的16億大餅差點又將成為民進黨年底選舉供應鏈。

與民眾健康息息相關的必需品，不管是口罩、PCR、疫苗、快篩試劑，在每個階段都造成社會混亂，循此邏輯，每每蔡政府遭到公評或被起底醜聞之際，綠營民代、名嘴，皆群起激憤予以抨擊，1450更是前仆後繼包庇護航，而這次Netflix嘲諷錯了嗎？

嚴格來說，只能說時間點慢了一點，倘若早個幾週，這巴掌絕對是響噹噹、紅辣辣，也難怪許智傑只敢以：「尊重、查證、澄清」等和緩字眼來平息風波，如此被神打臉而鬼緩頰的兩面手法，也只有民進黨做的出來了。

截至到5月22日，台灣確診人數已經突破132萬人，死亡人數更是以每日數十人激增（累積1396人死亡），面對如此慘烈疫情，前衛生署長楊志良親赴北檢以「防疫失職、貪污及廢馳職務」等情事正式提告蔡英文、蘇貞昌及陳時中。針對防疫亂象，國人的撻伐聲浪只會越來越多，包裝掩飾儼然無用，還是盡速修正錯誤，才能挽救蔡政府公信。

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