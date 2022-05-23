台東菜販陳樹菊女士被美國《時代雜誌》及《富士比雜誌》評選為慈善英雄及百大影響人物，一夕之間成為家喻戶曉的新聞人物。但是她仍在台東原本的市場擺攤賣菜，有人對她說:「你現在有名了，生意多好幾倍吧？」她說:「每天還是賣那麼多菜，總要讓別的菜販也能活下去吧！」這種愛心，真是難能可貴。

凡事留有餘地

因為市場消費量未變，她的生意如果特別好，別人的生意就會一落千丈。陳樹菊的榮耀不是反而變成傷害別人的利器了嗎？有愛心的她不願意這麼做。真是了不起的胸襟！

《聖經》也教導我們，凡事要留一點給別人，《聖經》上說:「你們收割莊稼的時候，不可把田角的穀物都割盡，也不可拾取收割時遺下的。不可把你葡萄園的果子都摘盡，也不可拾取你葡萄園中掉下的，要把它們留給窮人和寄居的外人。」（利未記19:9-10)。

拾穗的故事

在田四周的稻麥雖然是你的，但不要都收割走，掉下來的稻穗或麥穗雖然也是你的，但不要撿走，要留給那些窮苦和外來寄居的人。米勒的名畫「拾穗」就是描寫窮人家在田間拾穗的情景。

從前我們在大陸鄉下，種有石榴。石榴成熟時，看到大大的石榴掛滿樹上，真是過癮。但母親只收大粒的，小的放棄，我們覺得可惜，連小粒也去摘。母親常會怒目相視，他說小的留給窮人家，我們走了，窮人家孩子就會來摘，總要讓窮人家也能有點高興。

顧及困苦人

舊約《聖經》申命記第二十四章6節:「不可拿人的磨石，或是上磨石作抵押，因為這等於拿人的生命作抵押。」磨石是窮人賴以生產的工具，被拿走就生活無據。磨石分上下兩塊，拿走上面的一塊，磨也一樣不能再用。

《聖經》這些教導都是要我們發揮愛心，多為窮人設想。這使我想起，社會上有許多討債公司，對欠債人無所不用其極的逼債，甚至使人全家燒炭自殺。欠錢當然要還，債主當然有權要求償還，但總要留點生機給別人吧！逼死別人，自己心裡好過嗎？人在做，天在看，難道不怕天譴嗎？

贏那麼多幹嘛！

學生時代，我喜歡打籃球，初中就被選拔參加高中籃球校隊，經常參加校際比賽。比賽時，當我們的比數遙遙領先時，教練就會換副將上場，一方面讓副將有操練機會，一方面讓對方多點機會進球，把比數拉近一點，為對方球隊留一點尊嚴。

有次國際少棒比賽，一隊以32:0大贏對方，比賽提前結束。我真不知道要赢這麼多幹嘛，都是小孩子，怎麼不給人家留一點面子呢？一方大贏，一方慘敗，贏的一方真的很快樂嗎？人若常替別人著想，為別人多留一點愛心，大家都會活在快樂中。

商業競爭太無情

台灣曾是製鞋王國，但由於工資節節高升，製鞋業大量外移，有家鞋子工廠拜代理商所賜，改生產高級鞋外銷歐洲，赚了不少錢。公司經理建議，以後賣鞋子不要再透過代理商，因為公司已與國外進口商搞得很熟了，這樣可賺更多錢。但老闆說，人不可以忘恩負義，飯也不可以一個人獨吃，總要留一點給別人。

企業競爭常常心狠手辣，在別人產品滯銷，財務調度困難時，常更加殺價傾銷，讓別人活不下去，然後再去併購人家。錢是賺了，但卻是踩在別人的淚水上，幹嘛要這樣呢？

人生在世，無論親疏，生活在地球上，就都是一家人，隨時都要有「不要都吃光了，總要留一點給別人」的愛心，這樣大家都會享受到在愛中的喜樂。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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