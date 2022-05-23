日本防衛省統合幕僚監部於近日公布中共海軍東部戰區情報收集船/795、「遼寧」號戰鬥群8艘艦船，先後在5月19至21日結束「遠海實戰化」演練，陸續由日本大隅海峽、宮古島以東海域，經宮古海峽，往東海、黃海方向航行。另大陸智庫南海戰略態勢感知網站也公布，美海軍「雷根」號打擊群20日離開橫須賀前往菲律賓海，21日「林肯」號打擊群進入橫須賀港口進行訪問。對此，挑動亞太中美日台四方的敏感神經。

由於「遼寧」號擔負起中共海軍首艘航母，以及航母試驗艦。基本上，從2012年成軍迄今，一切出海演訓操演，均為研擬編寫與驗證屬於中共海軍航母及戰鬥群等聯合作戰的「標準作業程序」（SOP）。這方面的前置作業，可追溯上世紀末，中共軍事科學院等相關軍事單位，開始陸續翻譯美海軍有關航母及戰鬥群教則教案等，以利中共海軍研擬、編寫、驗證屬於自己的航母操典。

從5月3日起，「遼寧」號航母戰鬥群抵達台灣以東之西太平洋、日本沖繩東南迄以南一帶海空域進行「實戰化訓練」。再者，19日日本內閣官房長官松野博一向國際媒體稱，「中國遼寧號航艦艦載機起降超過300次」、「提升在太平洋海空域執行作戰的能力」、中共東部戰區海軍052C型驅逐艦鄭州號/151返回東海等訊息，可見日本已經掌握中共「遼寧」號航母戰鬥群結束全程17天的演訓。

經與去（2021）年4月、12月同屬性演練相比，4月重點在航母艦隊的遠海機動艦隊演訓、橫跨東海、西太平洋、南海等海空域；12月從黃海一路演練艦隊防空反潛、經東海到西太平洋進行艦載戰機晝夜連續訓練和戰術飛行等。

本次，除延續去年12月演練外，一、配合東部戰區6至8日組織海、空、常規戰術導彈部隊等兵力，在台灣西南至以東一帶海空域，進行「紅藍軍實兵」對抗演練（請參考5月6日尚青論壇〈注意！中共海軍進行實戰化演練〉。

二、模擬防衛「遼寧」號航母戰鬥群，打擊美海軍「林肯」號航母打擊群在菲律賓海。

三、由於航母的出動效率是衡量航母戰鬥力的一項重要指標。中共航母發展起步晚，目前屬意是採取人工指揮方式來實現艦載機調運。在戰機出動過程中，戰機在甲板上的布列、調運路徑、各架戰機滑出的時序、以及周邊海況、天候、蒸氣彈射器等，均會對戰機出動效率產生直接影響。

基於此，艦載機出動架次率、回收能力，是衡量航母及其航空聯隊作戰能力的基本標準，是航母重要的戰技指標，是航母裝備研製、作戰能力和保障的目標。17天的「遼寧」號航母艦載機起降頻密的高效率，將是此次主要重點，更是日方緊密高度關注的主因。然而，目前中共海軍航空兵如預警機、加油機都仍未列在目前的演練中，因此隨著中共航母的發展與前述艦載機的發展，勢必將成為未來必須考量。

四、雖有傳聞這次「遼寧」號航母戰鬥群全程被日本海上自衛隊「出雲」號準航母等機艦全程監控。但相對地，日本自衛隊海空軍機艦等相關電子參數與通信數據情資，也遭中共海軍「遼寧」號航母戰鬥群艦船、以及東部戰區海軍情報收集船/795等情蒐。可見中、日雙方未交手前，電子戰已經在「遼寧」號執行遠海訓練任務啟航起開始。

美軍「林肯」號打擊群隨著中共「遼寧」號戰鬥群結束在西太平洋演練後，抵日本橫須賀整補。5月8日美海軍「雷根」號結束在橫須賀長達半年之久的冬季維護、航試，20日接替「林肯」號航母在菲律賓海的部署，持續「印太戰略」與維持「航行自由」。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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